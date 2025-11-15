Monster Hunter Stories: Feiert auf Xbox ein episches Comeback für alle Rollenspielfans

Autor: , in News / Monster Hunter Stories
Image: ©CAPCOM CO.

Die Monster Hunter Stories-Reihe begeistert Xbox Spieler mit rundenbasierten Abenteuern und treuen Monsties!

Die Veröffentlichung von Monster Hunter Stories und Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin auf Xbox eröffnet euch ein umfassendes Rollenspielerlebnis in einer lebendigen Fantasywelt, die von der bekannten Monster Hunter Reihe inspiriert ist.

Ihr taucht in eine erzählerische Spielwelt ein, in der ihr zum Rider werdet und eine enge Bindung zu euren Monsties aufbaut. Monster Hunter Stories stellt euch vor die Aufgabe, Eier zu finden, einzigartige Kreaturen auszubrüten und sie gezielt zu trainieren, um in taktischen Kämpfen an eurer Seite zu bestehen.

Die Fortsetzung Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erweitert dieses Konzept mit einer größeren Welt, intensiveren Storyelementen und zusätzlichen Möglichkeiten, eure Monster zu entwickeln. Beide Titel kombinieren rundenbasierte Strategie, Charakterentwicklung, Sammelaspekte und eine starke narrative Struktur, wodurch Monster Hunter Stories für Xbox Spieler zu einem vielseitigen RPG Erlebnis mit hohem Wiedererkennungswert wird.

Durch die Mischung aus Abenteuerelementen, Teamaufbau, Erkundung und strategischem Kampfsystem entsteht ein Spielgefühl, das sowohl neue Spieler als auch erfahrene Fans langfristig motiviert und eine eindrucksvolle Erweiterung des universellen Monster Hunter Kosmos darstellt.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

    Leider kein Xbox series Upgrade…Ich hab es mir trotzdem mal geholt,vorerst nur teil 1 für 24 Euro

