Monster Hunter Wilds: Acht Millionen verkaufte Spiele in drei Tagen

Mit acht Millionen Spielen in drei Tagen hat sich Monster Hunter Wilds so schnell wie kein anderes Spiel in der Geschichte von Capcom verkauft.

Capcom gab heute bekannt, dass die weltweiten Verkäufe von Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar 2025 veröffentlicht wurde, innerhalb von drei Tagen die Marke von 8 Millionen Einheiten überschritten haben.

Monster Hunter Wilds ist der neueste Teil der Monster Hunter-Reihe und spielt in einer sich dynamisch verändernden Welt, die in einem Moment eine raue Wildnis ist, in der es vor angreifenden Monstern nur so wimmelt, und sich im nächsten Moment in eine reichhaltige natürliche Umgebung verwandelt, in der es von Leben wimmelt.

Monster Hunter Wilds bietet großartige, wunderschöne visuelle Darstellungen, die durch die RE ENGINE, Capcoms firmeneigene Spielentwicklungs-Engine, ermöglicht werden, und Cross-Play, das es den Spielern erlaubt, das Spiel unabhängig von ihrer Spielplattform gemeinsam zu genießen.

Nach der Ankündigung des Spiels hat Capcom die Attraktivität von Monster Hunter Wilds einem breiten Publikum auf der ganzen Welt näher gebracht, indem es den Titel auf globalen Videospiel-Events vorstellte und einen offenen Online-Beta-Test abhielt, um vielen Spielern die Möglichkeit zu geben, das Spiel auszuprobieren, während es gleichzeitig über Online-Events wie den Monster Hunter Wilds Showcase aktuelle Informationen zum Spiel lieferte.

Als Ergebnis dieser kontinuierlichen globalen Initiativen hat Monster Hunter Wilds große Begeisterung ausgelöst und sich innerhalb von 3 Tagen 8 Millionen Mal verkauft – so schnell wie kein anderes Spiel in der Geschichte von Capcom.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.