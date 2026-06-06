Monster Hunter Wilds: Ascendance Erweiterung bringt neue Himmelsregion und Elder Dragons

Die Jagd in Monster Hunter Wilds geht in eine neue Dimension: Capcom hat mit Ascendance eine große Erweiterung für das Action-RPG angekündigt.
Im Mittelpunkt der Erweiterung steht eine neue hochgelegene Region in den Wolken. Die Expeditionseinheit erkundet darin schwebende Inseln, die nicht nur neue Umgebungen, sondern auch frische Gameplay-Mechaniken mit sich bringen sollen. Die Vertikalität der Spielwelt spielt dabei eine zentrale Rolle und erweitert die bekannten Jagdgebiete um eine völlig neue Dimension.
Auch das Bestiarium wächst weiter. Neben neuen Kreaturen kehren bekannte Monster und mächtige Elder Dragons zurück, die im überarbeiteten Master-Rank-Modus für zusätzliche Herausforderungen sorgen sollen. Laut Capcom wird das allgemeine Schwierigkeitsniveau der Erweiterung deutlich angehoben.
Spieler erhalten zudem Zugriff auf neue, explosive Fähigkeiten, die das Kampfsystem erweitern und die Jagd dynamischer gestalten sollen. Dadurch soll sich das klassische Monster-Hunter-Gameplay spürbar weiterentwickeln, ohne seine Wurzeln zu verlieren.
Monster Hunter Wilds Ascendance erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).
Das Hauptspiel ist bereits erhältlich und aktuell zeitweise mit Rabatten von bis zu 58 Prozent verfügbar.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bis dahin hab ich es auch endlich mal geschafft es zu spielen
Läuft das Spiel jetzt mittlerweile eigentlich vernünftig auf 60FPS?
Eine coole Info ist auch, dass Takuro Hiraoka an der Erweiterung beteiligt ist, er hat an Iceborne gearbeitet und noch wichtiger an Generations und Generations Ultimate.
Ich hoffe, dass er Wilds auf das selbe Niveau heben kann wie diese Spiele.
Gameplaytechnisch sind GU und Rise meine liebsten MH und ich fand Wilds mega enttäuschend..
Es ist schon mal schön, dass endlich Drachenälteste ihren Weg ins Spiel finden.. mal sehen welche es am Ende geben wird. Kushala passt vom Setting, das ist schon mal coole Info. Lao-Shan Lung am Ende anzuteasern war auch mega. Ich hoffe noch auf Kirin q_q
So ikonisch und kam nun schon nicht in Rise, Story 3 und Wilds vor..
Habe ich wieder verkauft, bin nicht reingekommen, im Gegensatz zu MHS3
Nette Kulisse, werde aber eher passen.