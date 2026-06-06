Monster Hunter Wilds: Ascendance Erweiterung bringt neue Himmelsregion und Elder Dragons

Die Jagd in Monster Hunter Wilds geht in eine neue Dimension: Capcom hat mit Ascendance eine große Erweiterung für das Action-RPG angekündigt.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht eine neue hochgelegene Region in den Wolken. Die Expeditionseinheit erkundet darin schwebende Inseln, die nicht nur neue Umgebungen, sondern auch frische Gameplay-Mechaniken mit sich bringen sollen. Die Vertikalität der Spielwelt spielt dabei eine zentrale Rolle und erweitert die bekannten Jagdgebiete um eine völlig neue Dimension.

Auch das Bestiarium wächst weiter. Neben neuen Kreaturen kehren bekannte Monster und mächtige Elder Dragons zurück, die im überarbeiteten Master-Rank-Modus für zusätzliche Herausforderungen sorgen sollen. Laut Capcom wird das allgemeine Schwierigkeitsniveau der Erweiterung deutlich angehoben.

Spieler erhalten zudem Zugriff auf neue, explosive Fähigkeiten, die das Kampfsystem erweitern und die Jagd dynamischer gestalten sollen. Dadurch soll sich das klassische Monster-Hunter-Gameplay spürbar weiterentwickeln, ohne seine Wurzeln zu verlieren.

Monster Hunter Wilds Ascendance erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).

Das Hauptspiel ist bereits erhältlich und aktuell zeitweise mit Rabatten von bis zu 58 Prozent verfügbar.