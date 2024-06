Monster Hunter Wilds: Brandneuer Trailer feiert Gamescom-Teilnahme

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Capcom kündigt die Teilnahme als Aussteller auf der Gamescom 2024 an und Monster Hunter Wilds zum weltweit ersten Mal spielbar zu präsentieren.

Die Ankündigung folgt auf den neuesten Monster Hunter Wilds-Trailer, der während des Summer Game Fest 2024 Showcases enthüllt wurde.

Serien-Producer Ryozo Tsujimoto und Geoff Keighley informierten Fans hier, dass die nächsten neuen Inhalte während der Gamescom Opening Night Live zu sehen sind, während es auf dem Messegelände der Gamescom 2024 die erstmalige Gelegenheit zum Anspielen gibt.

Das sehnlichst erwartete Action-RPG und neueste Teil der preisgekrönten Monster Hunter-Serie befindet sich derzeit in Entwicklung, und wird 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam veröffentlicht.

Der Capcom-Stand wird auf mehr als 900 Quadratmetern Fläche über 60 Anspielstationen für Monster Hunter Wilds bieten.

Zudem präsentieren Ryozo Tsujimoto, Producer der Monster Hunter-Serie, Executive Director und Art Director Kaname Fujioka sowie Director Yuya Tokuda auf Capcoms standeigener Gamescom-Bühne noch mehr neue Einblicke ins Spiel. Capcom wird weitere Titel für das vom 21. – 25. August stattfindende Event im Gepäck haben.

Details dazu sowie zum Bühnen- und Streaming-Programm werden rechtzeitig vor der Veranstaltung veröffentlicht. Für alle, die nicht in Köln vor Ort sein können, wird Capcom verschiedene Livestreamin-Angebote bieten.

Der neueste Trailer zu Monster Hunter Wilds ist hier zu sehen:

Über das Spiel: Eine wilde, erbarmungslose neue Welt mit dynamischen, sich ständig verändernden Umgebungen: Monster Hunter Wilds erzählt eine Geschichte von Monstern und Menschen in einer Welt mit zwei Gesichtern.

Eines zeigt harsches, keinen Fehler verzeihendes Land, wo Monster um die wenigen Ressourcen kämpfen. Das Andere zeigt Lebendigkeit pur. – Spieler*innen sind als profesionelle Monster Hunter unterwegs, um das Gleichgewicht der Ökosysteme zu wahren und Monster zu jagen.

Aus den Ressourcen, die sie während ihrer Jagden Erlangen, fertigen sie noch mächtigere Waffen und Rüstungen, während sie versuchen, die Geheimnisse dieser neuen Lande zu enthüllen.

Die bisher am weitesten fortgeschrittene Action und intensivste Immersion in der Monster Hunter-Serie erscheint mit Monster Hunter Wilds 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.