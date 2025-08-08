Monster Hunter Wilds: Capcom bringt Monster Hunter Festa 2025 zur PGW

Capcom, ein weltweit führender Entwickler und Publisher von Videospielen, hat heute erste Details zu seiner Teilnahme an der Paris Games Week 2025 bekannt gegeben, die vom 30. Oktober bis zum 2. November in der Paris Expo Porte de Versailles stattfindet und mit einer Reihe spannender Aktivitäten für Fans von Monster Hunter aufwartet: Monster Hunter Festa 2025.

Monster Hunter Festa 2025 ist eine Feier zu Ehren der meistverkauften Jagd-Action-Reihe von Capcom, die 2024 ihr 20-jähriges Jubiläum feierte.

Capcom bietet eine ganze Reihe spannender Möglichkeiten und Erlebnisse, darunter die erste Monster Hunter Wilds-Meisterschaft in Europa, besondere Gäste aus dem Entwicklungsteam, exklusive Monster Hunter Festa 2025-Fanartikel und vieles mehr, das in naher Zukunft noch bekannt gegeben wird.

Monster Hunter Wilds France Championship

Beweise dich als ultimative:r Jäger:in und tritt gegen andere Teilnehmende an, um eine spezielle Monster Hunter Wilds Quest zu absolvieren und exklusive Preise zu gewinnen. Weitere Details folgen in den kommenden Wochen.

Besondere Gäste aus dem Entwicklungsteam

Der Produzent von Monster Hunter Wilds, Ryozo Tsujimoto, und der Regisseur von Monster Hunter Wilds, Yuya Tokuda, werden extra aus Osaka anreisen, um an besonderen Aktivitäten teilzunehmen, die in Kürze bekannt gegeben werden.

Exklusive Merchandise-Artikel

Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit, sowohl während der Messe als auch online exklusive Merchandise-Artikel zu erwerben. Weitere Details folgen in den kommenden Wochen.

Alle Details zu den Aktivitäten finden sich auf der Website der Monster Hunter Festa 2025. Weitere Informationen und Aktivitäten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.