Monster Hunter Wilds: Capcom stellt Editionen ein und senkt dauerhaft den Preis

Capcom vereinfacht das Editionsmodell von Monster Hunter Wilds und senkt den Preis des Hauptspiels.

Für Monster Hunter Wilds stellt Capcom das bisherige Editionsmodell um. Neben neuen Bundles wird auch der Preis des Basisspiels dauerhaft gesenkt.

Ab dem 4. August 2026 (02:00 Uhr) werden die Deluxe Edition, die Premium Deluxe Edition sowie der Cosmetic DLC Pass nicht mehr zum Kauf angeboten. Bereits erworbene Inhalte bleiben für bestehende Besitzer weiterhin uneingeschränkt nutzbar.

Als Ersatz führt Capcom neue Pakete ein. Künftig sollen die Gold Edition, die das Basisspiel zusammen mit der Cosmetic DLC Collection enthält, sowie das Extras Cosmetic DLC Pack das Angebot übersichtlicher gestalten und neuen sowie zurückkehrenden Spielern den Einstieg erleichtern.

Darüber hinaus erhält Monster Hunter Wilds ab dem 4. August 2026 eine dauerhafte Preissenkung. Einen neuen Verkaufspreis hat Capcom bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Mit der Umstellung möchte der Publisher das Produktangebot vereinfachen und den Zugang zu den verfügbaren Zusatzinhalten künftig übersichtlicher gestalten.