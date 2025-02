Monster Hunter Wilds: Darum gibt es keine Remaster alter Teile

Seit Mitternacht machen sich Jäger auf in die Wildnis und spielen Monster Hunter Wilds, den neusten Teil der Reihe aus dem Hause Capcom.

Während eines Interviews sprach Ryozo Tsujimoto, Produzent des aktuellen Teils der Reihe, warum es keine Remakes alter Monster Hunter-Titel gibt.

Capcom hat mit Remakes früherer Teile von Resident Evil schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass man diese mit viel Liebe erfolgreich einer neuen Generation von Spielern und aktuellen Plattformen zugänglich machen kann.

Bei Monster Hunter gibt es da aber scheinbar unüberwindbarer Hürden, wie Tsujimoto im Interview mit Arrekz Gaming erzählte.

Das Problem ist demnach die Online-Komponente eines jeden Spiels. Der Multiplayer wurde für die jeweilige Generation gebaut und es wäre schwierig diesen auf eine aktuelle Struktur aufzubauen.

„Eine der Hürden für ein Remaster oder Remake eines Monster Hunter-Spiels ist, dass es immer ein Online-Spiel mit Multiplayer war. Jede Generation von Monster Hunter-Spielen wurde also um die Online-Fähigkeiten der jeweiligen Generation herum strukturiert und aufgebaut“, so Tsujimoto.

„Wir haben jetzt eine viel bessere Online-Infrastruktur. Der Versuch, ein Spiel aus dem Jahr 2004 über das Internet so zu aktualisieren, dass es sich in der heutigen Zeit gut spielen lässt, würde wahrscheinlich mit so vielen Änderungen enden, dass man es nicht mehr als Remake oder Remaster des ersten Spiels bezeichnen kann. Ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum wir die Serie im Allgemeinen weiterführen, anstatt auf Remakes zurückzublicken.“