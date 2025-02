Monster Hunter Wilds: Derzeit keine Pläne für Endgame-Raid

In weniger als zwei Wochen wird Monster Hunter Wilds, der neuste Ableger der Spielreihe für Xbox Series X|S erscheinen.

Producer Ryozo Tsujimoto und Director Yuya Tokuda haben in einem Interview jetzt bestätigt, dass es keinen Raid geben wird.

So heißt es dazu: „Derzeit ist das allgemeine Gameplay für Monster Hunters Wild für einen Vier-Spieler-Multiplayer geplant. So wie wir es bei Monster Hunter World mit dem Kulve Taroth hatten, der ein 16-Spieler- Raid war, haben wir so etwas für das Endgame von Monster Hunter Wild im Moment nicht geplant.“