Monster Hunter Wilds: Details zur Spielwelt, Bonus und mehr

Schaut euch die ungezähmte Landschaft von Monster Hunter Wilds an und erfahrt mehr über die vielen Neuerungen.

Heute hat Capcom im Rahmen der PlayStation State of Play-Übertragung die lebendige Welt von Monster Hunter Wilds erkundet und einen ersten ausführlichen Blick auf das mit Spannung erwartete Action-RPG gewährt.

Der Trailer zeigte eine ungezähmte Landschaft, in der es von neuen Monstern wimmelt, die an die sich ständig verändernden Bedingungen ihres rauen Lebensraums angepasst sind.

Das lebendige neue Gameplay-Material enthüllte auch einen ersten Blick auf die Geschichte, die Charaktere, die Systeme und vieles mehr.

Capcom enthüllte außerdem spezielle Bonusgegenstände, die Spieler, die aus Monster Hunter: World zurückkehren, erhalten können, wenn Monster Hunter Wilds 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheint.

In Monster Hunter Wilds schließt sich der Spieler einem speziellen Team der Forschungskommission an, das in den Verbotenen Landen forscht.

Zum ersten Mal in der Monster Hunter-Reihe wird die Stimme des Jägers komplett eingesprochen. Zusammen mit ihren Begleitern, darunter die von der Gilde ernannte Betreuerin Alma, ihr Partner Palico und ein geheimnisvolles Kind, wagen sie sich ins Unbekannte.

Monster Hunter Wilds bietet mehrdimensionale Biome, die sich auf unerwartete Weise verwandeln können. Der erste Schauplatz, der enthüllt wird, sind die Windward Plains, eine riesige Region, die raue Wüsten, verdrehte Felsformationen und schwankende Graslandschaften voller Leben umfasst.

Diese Ökosysteme werden von Wildtieren bevölkert, die sich an ihre Umgebung angepasst haben, darunter kleinere Monster wie Dalthydon, ein pflanzenfressender Wyvern, der saisonal wandert, und Ceratonoth, die sich auf die Männchen verlassen, um die Herde mit ihren gut entwickelten Rückenhörnern, die als Blitzableiter dienen, vor wütenden Stürmen zu schützen.

Natürlich streifen auch große Monster durch die Windward Plains, darunter Doshaguma. Diese massiven und territorialen Bestien mit ihren Reißzähnen werden seltsamerweise manchmal gesichtet, wenn sie sich in aggressiven Rudeln durch die Ebenen schleichen.

Die furchterregende Amphibie Chatacabra nutzt ihre Umgebung und ihren klebrigen Speichel, um zu einem noch stärkeren Gegner zu werden, indem sie ihren Körper mit natürlichen Materialien wie Erz panzert.

Um den Jägern zu helfen, die Herausforderungen in Monster Hunter Wilds zu meistern, wurde das geliebte Gameplay der Serie mit einem Arsenal an neuen Features weiterentwickelt.

Die Spieler werden einen nahtlosen Übergang von den Story-Sequenzen zum Gameplay erleben, ohne Unterbrechungen.

Um die ausgedehnten Umgebungen dieser Welt zu durchqueren, führt das Spiel Seikrets ein, eine neue Art von Reittieren.

Diese flinken Kreaturen können ihre Reiter zu Zielen führen und erlauben es Jägern, unterwegs Aktionen auszuführen, wie z. B. Waffen zu schärfen, Materialien zu sammeln und die Schleuder zu schwingen.

Jäger können mit ihrem Seikret auch zu einer Sekundärwaffe wechseln, sodass sich Jagdgruppen an die wechselnden Bedingungen im Feld anpassen können, ohne zur Basis zurückkehren zu müssen.

Alle 14 kultigen Waffentypen der Serie kehren in Monster Hunter Wilds zurück und haben sich weiterentwickelt, um neue Aktionen zu ermöglichen.

Darüber hinaus führt das Spiel brandneue Systeme ein, wie zum Beispiel den Fokus-Modus, der den Jägern eine präzisere Kontrolle über das Zielen, das Bewachen und das Angreifen der Schwachpunkte der Monster ermöglicht.

Die neue Hakenschleuder bietet Jägern zusätzliche Fähigkeiten, darunter kontextbezogene Aktionen und die Möglichkeit, Gegenstände aus der Ferne einzusammeln – selbst wenn sie auf ihrem Seikret sitzen.

Monster Hunter Wilds-Spieler, die ihre Monster Hunter: World-Speicherdaten verknüpfen, können spezielle Bonusgegenstände erhalten. Dazu gehören das Felyne-Lederset (Palico-Rüstung) und der Felyne-Eichelspaten (Palico-Waffe) für die Verknüpfung von Monster Hunter: World-Basisspiels sowie das Felyne Duffel Set (Palico-Rüstung) und die Felyne Trekker Peckaxe (Palico-Waffe) für die Verknüpfung von Speicherdaten aus der umfangreichen Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne.