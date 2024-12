Monster Hunter Wilds: Einführungsvideo mit Star Wars-Star Daisy Ridley

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Image: ©CAPCOM CO.

Ein Einführungsvideo mit Daisy Ridley führt in die Welt von Monster Hunter Wilds und sein Universum ein.

Ihr seid neu im Universum von Monster Hunter oder wollt eure Kenntnisse nur ein wenig auffrischen? Capcom hat ein neues Video zur spannenden Welt veröffentlicht, in dem das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur erforscht wird und Zuschauer mehr über Jäger und Monster erfahren.

Die aus der letzten Star Wars-Trilogie bekannte Schauspielerin präsentiert das über zehn Minuten lange Video, in dem ihr vielleicht auch etwas über Expeditionen in die Verbotenen Lande erfahrt, die es ab dem 28. Februar 2025 in Monster Hunter Wilds zu erkunden gilt.