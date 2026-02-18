Monster Hunter Wilds: Februar-Update mit kampfgehärtetem Arkveld ausgerollt

Das neueste Update für Monster Hunter Wilds ist da. Capcom erweitert das Spiel auf allen Plattformen um neue Monster, zusätzliche Quests, frische Ausrüstung und zahlreiche Verbesserungen, die das Jagen spürbar komfortabler machen.

Im Mittelpunkt stehen mehrere neue kampfgehärtete Varianten, darunter der Arkveld, der im Rahmen einer Eventquest debütiert. Gleichzeitig werden vier weitere 10‑Sterne‑Eventquests dauerhaft ins Spiel aufgenommen, die besonders erfahrene Jäger vor neue Herausforderungen stellen. Auch die Spieler selbst profitieren: Neue Ausrüstungsteile und Anhänger erweitern die Möglichkeiten beim Build‑Feintuning.

Story‑Fans bekommen ebenfalls Nachschub. Mit „Eine königliche Bitte“ hält eine neue Nebenmission Einzug, die Teil der Kollaboration mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection ist und ab Jägerrang 9 verfügbar wird. Eine weitere Quest namens „Heldenverehrung“ schaltet sich frei, sobald die Zusatzmission „Geister kennen kein Morgen“ abgeschlossen wurde und man mit Nadia und Mina spricht.

Auch die Basen und Einrichtungen wurden spürbar überarbeitet. Der Schmelztiegel kann nun Gogma‑Materialien verarbeiten, während die Zutatenzentrale ab JR 9 zufällige Zutaten ausgibt. Neu hinzugefügte Alte Amulette erhöhen die Chance, Talismane hoher Seltenheit zu erhalten, ohne deren Werte zu verändern. Zudem lässt sich die Anzahl der errichtbaren Feldlager in mehreren Gebieten erweitern, sobald die Aufgabe „Aufkeimen“ abgeschlossen ist.

Ein besonderes Augenmerk hat Capcom auf das Fass‑Bowling gelegt. Der Modus erhält neue Platzierungsmuster, angepasste Blüten‑Fassbomben, eine verkürzte Wartezeit zwischen Würfen und die Möglichkeit, sofort einen Neuversuch zu starten. Wer viele Gutscheine besitzt, kann nun sogar zehn Stück auf einmal einsetzen und alle Belohnungen gesammelt abholen.

Mit diesem Update verfeinert Capcom das Spielerlebnis an vielen Stellen und sorgt dafür, dass sowohl Rückkehrer als auch aktive Jäger neue Gründe haben, in die Wildnis aufzubrechen.

Für alle Einzelheiten des Updates werft auch einen Blick in die Patch Notes.