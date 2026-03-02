Monster Hunter Wilds: Feiert sein erstes Jubiläum – zwei neue Eventquests sind live

Zum einjährigen Jubiläum von Monster Hunter Wilds startet Capcom zwei frische Eventquests, die das Spielgefühl auf sehr unterschiedliche Weise erweitern. Die erste richtet sich an erfahrene Jägerinnen und Jäger, die zweite an alle, die Lust auf besondere kosmetische Belohnungen haben.

Die Rückkehr von Rompopolo ist dabei das auffälligste Highlight. Das Monster gilt als das am seltensten gejagte im gesamten Spiel – und genau das macht die neue Quest so reizvoll. Die Jubiläumsfassung präsentiert Rompopolo als kompromisslose 10‑Sterne‑Herausforderung, die deutlich aggressiver, schneller und unberechenbarer wirkt als frühere Begegnungen. Die Quest ist klar darauf ausgelegt, eingespielte Builds und Teamkoordination auf die Probe zu stellen. Wer sich dieser Aufgabe stellt, bekommt eine Begegnung, die eher wie ein Boss‑Remix wirkt als wie ein regulärer Hunt.

Parallel dazu startet die farbenfrohe Eventquest „Gleißendes Glitzerglühen“, die einen völlig anderen Ton anschlägt. Statt purer Härte steht hier der festliche Stil im Vordergrund. Die Belohnungen bestehen aus dem Galaanzug‑Set α sowie dem Palico‑Ausrüstungsset F Superstar α, zwei Outfits, die sich bewusst vom üblichen Jagd‑Look abheben. Die Quest selbst ist als leichtfüßige Abwechslung gedacht, die mit schillernden Effekten und einem spielerischen Tonfall das Jubiläum unterstreicht.

Beide Quests zeigen, wie Capcom das erste Jahr von Monster Hunter Wilds feiert: mit einer Mischung aus anspruchsvoller Herausforderung und charmanten kosmetischen Extras, die die Community sowohl spielerisch als auch stilistisch ansprechen.