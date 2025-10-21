Monster Hunter Wilds: Fest der Eintracht: Traumzauber steht bevor

Der Herbst wird in Monster Hunter Wilds mit dem Fest der Eintracht: Traumzauber gefeiert.

Die Bewohner der großen Stätte beginnen diese Woche mit einem saisonalen Herbstevent in Monster Hunter Wilds.

Beim Fest der Eintracht: Traumzauber wird die Stätte vom 22. Oktober bis 12. November festlich dekoriert.

Jäger können sich in dieser Zeit eine Saisonmahlzeit, besondere neue Ausrüstung, Gesten sowie Dekorationen fürs Feldlager holen.

Für eine besondere Ausrüstung verdient ihr euch exklusive Herstellungsmaterialien und holt euch einen zusätzlichen Anmeldebonus in Form von exklusiven Objekten.

Mit „Hirabami-Ernte“ und „Das erschüttert mich nicht!“ sind zwei Eventquests abrufbar.

Schaut euch den Trailer zum Fest an und erfahrt auf der offiziellen Seite weitere Einzelheiten.