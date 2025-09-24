Monster Hunter Wilds: Final Fantasy XIV-Kollaboration bringt Waffen, Rüstungen und mehr

Mit dem Free Title Update 3 für Monster Hunter Wilds startet die exklusive FINAL FANTASY XIV Online Special Collaboration, die am 29. September 2025 beginnt.

Spieler erwarten thematisch inspirierte Waffen, Rüstungen, kosmetische Items und spezielle Aktionen, die die Welt von FINAL FANTASY XIV in die gefährlichen Gebiete von Monster Hunter Wilds bringen.

Die Zusammenarbeit ermöglicht es euch, eure Charaktere optisch und spielerisch einzigartig anzupassen und neue Strategien im Kampf gegen mächtige Monster zu entwickeln.

Zusätzlich zur Kooperation stehen weitere Inhalte für Monster Hunter Wilds bereit, die im Herbst veröffentlicht werden. Dazu gehören das Festival of Accord: Dreamspell, die Rückkehr von Arch-Tempered Nu Udra sowie neue Event-Quests mit kosmetischen Belohnungen. Diese Updates sorgen für langanhaltende Abwechslung, spannende Herausforderungen und exklusive Items, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler ansprechen.

Die Monster Hunter Wilds x FINAL FANTASY XIV Kooperation kombiniert ikonische Designs und Spielmechaniken beider Franchises und bietet Fans der Serie ein besonderes Highlight.

Mit dem Free Title Update 3 erweitert Capcom das Spiel nicht nur um exklusive Inhalte, sondern stärkt auch die Community durch neue Events und Belohnungen.