Monster Hunter Wilds: Final Fantasy XIV-Kollaboration bringt Waffen, Rüstungen und mehr

Mit dem Free Title Update 3 für Monster Hunter Wilds startet die exklusive FINAL FANTASY XIV Online Special Collaboration, die am 29. September 2025 beginnt.
Spieler erwarten thematisch inspirierte Waffen, Rüstungen, kosmetische Items und spezielle Aktionen, die die Welt von FINAL FANTASY XIV in die gefährlichen Gebiete von Monster Hunter Wilds bringen.
Die Zusammenarbeit ermöglicht es euch, eure Charaktere optisch und spielerisch einzigartig anzupassen und neue Strategien im Kampf gegen mächtige Monster zu entwickeln.
Zusätzlich zur Kooperation stehen weitere Inhalte für Monster Hunter Wilds bereit, die im Herbst veröffentlicht werden. Dazu gehören das Festival of Accord: Dreamspell, die Rückkehr von Arch-Tempered Nu Udra sowie neue Event-Quests mit kosmetischen Belohnungen. Diese Updates sorgen für langanhaltende Abwechslung, spannende Herausforderungen und exklusive Items, die sowohl Veteranen als auch neue Spieler ansprechen.
Die Monster Hunter Wilds x FINAL FANTASY XIV Kooperation kombiniert ikonische Designs und Spielmechaniken beider Franchises und bietet Fans der Serie ein besonderes Highlight.
Mit dem Free Title Update 3 erweitert Capcom das Spiel nicht nur um exklusive Inhalte, sondern stärkt auch die Community durch neue Events und Belohnungen.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bin leider zu Doof für Monster Hunter wilds die ganze Kampf Steuerung ist zu hoch für mich 😂
Was für Waffe hattest du denn gewählt gehabt?
Hatte die Beta gespielt und glaube den Bogen das große Schwert und den Hammer bin zu Doof dafür die ganzen Untermenüs im kampf
Hammer ist da noch das simpelste.
Großschwert ist mir immer zu träge.
Bogen zu viel zu beachten mit Ausdauer und aufladen.
Simpelste Waffe ist mMn Schwert und Schild, gefolgt von dem schweren- und leichten Bogengewehr. Die beiden Schusswaffen wurde so vereinfacht, dass mir die Lust an ihnen vergangen ist^^
Untermenü hat man doch eigentlich nur die Verbrauchsitems, die Waffen selbst werden nur mit Tasten gesteuert.
Ja wenn du eine Taste gedrückt hälst kommen weitere Angriffe usw. Blicke da nicht durch
Das Spiel selbst bietet dazu recht Tutorials in Form von Quests und Texten und einen Trainingsbereich.
Man kann sich auch die Tastenkombinationen anzeigen lassen, die arbeiten dynamisch und zeigen was für Folge-Angriffe möglich sind, wenn man gerade Taste XYZ gedrückt hat.
Leider ist das Waffenhandling immer etwas anders. Darum muss ich mich auch erst immer wieder einfuchsen, wenn ich mal ne Weile nicht mehr gespielt habe oder ein anderes MH spiele ^^
OK vielleicht schau ich noch mal rein danke dir für die Tipps
Habe ich ein wenig gequiekt vor Freude als das Alpha Chocobo zu sehen war? Ja, vll 😅
Das Design stammt aus Chocobo’s Mysterious Dungeon (nur Japan 1997), bei uns war es erstmals in Chocobo Racing (1999) zu sehen.
Die ganze Kollaboration sieht auf jeden Fall sehr cool aus.
Title Update 4 ist auch ganz nett, Gogmazios. Der kam erste mal in MH4U vor. Und glaube seitdem auch nicht mehr, bin mir gerade nicht sicher, ob er in MHGU war 🤔
Bin aber nie so Fan von dem Vieh gewesen. Da hätte ich mir andere Drachen-älteste eher gewünscht.
Yeah also rennen bald alle auf einem Chocobo rum 😆 🤷🏻♀️ naja ich ebenfalls hehe
Ich muss leider sagen, dass ich so Kollabos nicht mag. Wenn da fremde Sachen von anderen Franchises mit reinkommen, sinkt bei mir die Immersion. Deswegen kann ich damit gar nichts anfangen.