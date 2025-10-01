Monster Hunter Wilds: Final Fantasy XIV Special Collaboration bringt Omega Planetes und mehr

Die Monster Hunter Wilds x Final Fantasy XIV Special Collaboration bringt mit Omega Planetes ein einzigartiges Event, das die Jagdfähigkeiten und Teamarbeit der Spieler auf die Probe stellt.

Inspiriert von FINAL FANTASY XIV Online Raid-Mechaniken kombiniert das Event klassische Monster Hunter-Kämpfe mit neuen, dynamischen Elementen. Ein einführender Guide hilft Spielern, sich optimal auf das Abenteuer vorzubereiten, wobei Omega Planetes weiterhin Überraschungen bereithält, die eure Strategien herausfordern.

Für erfahrene Jägerinnen und Jäger gibt es zudem die neue Planetes Protocol (Savage) Quest, die als hochschwierig und dauerhaft verfügbar konzipiert ist. Diese Quest richtet sich an diejenigen, die bereits im „Planetes Protocol“-Event ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt haben und nun eine extreme Herausforderung suchen.

Erfolgreiche Teilnehmer erhalten Materialien zum Herstellen neuer Waffen und Rüstungen, die exklusiv für diese Quest entworfen wurden. Zusätzlich gibt es ein spezielles Anhänger-Item und eine neue Geste als Belohnung.

Die Kollaboration zwischen Monster Hunter Wilds und Final Fantasy XIV bietet damit nicht nur frische Gameplay-Mechaniken, sondern auch exklusive kosmetische und spielerische Inhalte.

