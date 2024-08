Monster Hunter Wilds: Furchterregende Monster auf der Gamescom

Der Karminwald, ein neuer Schauplatz des Verbotenen Landes, ist eine üppige Umgebung mit hoch aufragendem Grün, das von karmesinrot gefärbten Gewässern kontrastiert wird. Wie die anderen Ökosysteme in Monster Hunter Wilds ist auch der Karminwald eine dynamische Umgebung, die Zeiten der Fülle, der Wettereignisse und der Ödzeit erlebt, die die Landschaft und die darin lebende Fauna verändern.

Ein Geschöpf, das den Karminwald sein Zuhause nennt, ist Lala Barina. Es gehört zur Klasse der Temnoceran-Monster, die in der Serie nur selten vorkommen. Lala Barina besitzt scharfe, spindelförmige Gliedmaßen und kann seinen Brustkorb zu einer gewaltigen, rosenartigen Form entfalten, die ebenso tückisch wie wunderschön ist.

Spitzenprädator:

Jede Region in

Monster Hunter Wilds

wird von einem Spitzenprädator beherrscht. Flussabwärts des Karminwaldes in der zuvor enthüllten Windebene regiert ein Monster namens Rey Dau. Der Flugwyvern, der bereits auf dem Summer Game Fest zu sehen war, wurde heute in seiner vollen Pracht enthüllt. Der Spitzenprädator der Windebene ist an die rauen Bedingungen der Sandflut angepasst, die das staubige Grasland verwandeln, und kann zerstörerische elektrische Schläge austeilen, die selbst für die erfahrensten Jäger eine Gefahr darstellen.