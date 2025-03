Monster Hunter Wilds: Game-Breaking Bugs werden untersucht

​Capcom arbeitet derzeit an der Behebung mehrerer Bugs in Monster Hunter Wilds, die den Spielfortschritt beeinträchtigen. Spieler berichten von Problemen wie dem Einfrieren des Spiels nach bestimmten Quests, was das Weiterkommen verhindert.

Capcom ist sich dieser Probleme bewusst und arbeitet an entsprechenden Lösungen. ​Doch es geht noch weiter, denn Capcom untersucht derzeit einen Fehler in Monster Hunter Wilds, bei dem ein NPC in Kapitel 5-2 („A World Turned Upside Down“) nicht erscheint, wodurch der Spielfortschritt komplett blockiert wird. Das Team arbeitet auch hier an einer Lösung und wird Updates bereitstellen.