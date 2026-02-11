Monster Hunter Wilds: Großes Februar‑Update bringt neue 10‑Sterne‑Monster und mehr

Monster Hunter Wilds beginnt das Jahr 2026 mit einem Update, das die Jagd auf ein neues Level hebt, wie wir bereits gestern berichtet haben. Jetzt wurde ein weiteres Video veröffentlicht, das ihr euch weiter unten anschauen könnt.

Ab Mittwoch, 18. Februar 2026, stehen euch frische Herausforderungen bevor – allen voran Arch‑Tempered Arkveld, der als besonders brutale Variante des Monsters auftritt und selbst erfahrene Jäger:innen an ihre Grenzen bringen dürfte. Dazu kommen 10‑Sterne‑Arch‑Tempered‑Monster, die das Endgame weiter ausbauen und neue Strategien erzwingen.

Das Update liefert außerdem eine Reihe neuer Event‑Quests, die zeitlich begrenzt verfügbar sind und seltene Materialien sowie exklusive Belohnungen bieten.

Crossover mit Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection

Capcom verbindet die beiden Serien erneut und bringt ein spezielles Crossover‑Event ins Spiel. Ihr könnt Designs, Motive und thematische Inhalte aus Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection freischalten – ein Bonus für alle, die beide Reihen verfolgen.

Zusätzlich integriert das Update die Gewinner des offiziellen Design‑Contests: neue Waffen‑ und Anhänger‑Designs, die von der Community entworfen wurden und jetzt ihren Weg ins Spiel finden.

1‑Jahres‑Jubiläum: Feierlichkeiten im Spiel

Zum ersten Geburtstag von Monster Hunter Wilds startet ein eigenes Jubiläums‑Event. Capcom verspricht besondere Quests, kosmetische Items und zusätzliche Boni, die nur während der Anniversary‑Phase verfügbar sind.

Monster Hunter Wilds – die nächste Generation der Jagd

Der Titel setzt weiterhin auf dynamische, sich verändernde Umgebungen, die Jagden unvorhersehbar machen. Ihr sammelt Ressourcen, craftet neue Ausrüstung und erkundet die Geheimnisse der neuen Regionen – alles mit der bisher immersivsten Präsentation der Serie.

Monster Hunter Wilds ist jetzt erhältlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC / Steam.

Das Februar‑Update liefert den nächsten großen Schritt für alle, die noch tiefer in die neuen Länder eintauchen wollen.