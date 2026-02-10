Monster Hunter Wilds: Großes Update im Februar, Erweiterung bestätigt

5 Autor: , in News / Monster Hunter Wilds
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Monster Hunter Wilds bereitet ein großes Februar‑Update vor und bestätigt eine umfangreiche Erweiterung.

Für Monster Hunter Wilds steht am 18. Februar ein neues Update an, das laut Producer Ryozo Tsujimoto mehrere frische Inhalte ins Spiel bringt. Der kampfgehärtete Arkveld rückt dabei ebenso in den Mittelpunkt wie neue zehn‑Sterne‑Varianten kampfgehärteter Monster, die das Endgame weiter ausbauen.

Zusätzlich wird eine Zusammenarbeit mit Monster Hunter Stories 3 integriert, die das Universum von Monster Hunter Wilds um thematische Elemente erweitert und das Update um eine weitere Besonderheit ergänzt.

Parallel dazu startet ein Designwettbewerb, bei dem Waffen und Anhänger eingereicht werden können. Das Jubiläum des Serienklassikers wird ebenfalls gefeiert und bringt passende Eventquests mit, die das Update abrunden und dem Spiel zusätzliche Abwechslung verleihen.

Damit schließt das Team die großen Inhaltsupdates ab, wie Tsujimoto erklärt, betont jedoch gleichzeitig, dass die Arbeit an Monster Hunter Wilds keineswegs endet.

Aktuell entsteht eine umfangreiche Erweiterung, an der das Team intensiv arbeitet. Im Sommer soll erstmals gezeigt werden, wohin sich Monster Hunter Wilds nach dem Februar‑Update entwickelt und welche neuen Inhalte die Spielerwelt künftig prägen werden.

  1. Gestiefelter Muskelkater 1100 XP Beginner Level 1 | 10.02.2026 - 15:43 Uhr

    Hut ab, Capcom! Das Jubiläums-Update im Februar liefert genau das Futter, das wir für das Endgame brauchen. Nach den starken Performance-Fixes im Januar fühlt sich Wilds endlich so rund an, wie wir es uns zum Launch gewünscht hätten. Die Jagdsaison ist definitiv wieder eröffnet!

    0
  2. Homunculus 294880 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 10.02.2026 - 16:12 Uhr

    Schon lange deinstalliert, hatte ich auch noch bei keinem MH.. die große Erweiterung überrascht niemanden. Das macht Capcom seit jeher doch so.. erst Low und High Rank und dann G-Rank Erweiterung.

    Bin ehrlich gesagt eher auf das MH danach gespannt, das dürfte dann wieder vom B Team sein, die z.B. Generations/U und Rise/Sunbreak gemacht haben. Mit den Teilen hatte ich bisher meinen meisten Spaß.

    Gott wie gerne hätte ich ein Generations Ultimate Remake mit moderner Steuerung, Grafik und aktuelle Coop System.

    0
  3. Katanameister 322220 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 10.02.2026 - 16:45 Uhr

    Schön für die Spieler, dass man noch weiterhin an dem Spiel festhält und sogar eine Erweiterung kommt.

    0
  4. Devilsgift 129175 XP Man-at-Arms Onyx | 10.02.2026 - 17:15 Uhr

    Wilds hat sich doch auch gut verkauft, kein Wunder das da ne Erweiterung kommt.

    0
    • Galathea 2480 XP Beginner Level 1 | 10.02.2026 - 19:08 Uhr
      Antwort auf Devilsgift

      Zum Launch ja, aber mittlerweile rasseln die Spielerzahlen auf Steams ins Bodenlose. Sogar MH World hat mehr Spieler und das schon 8 Jahre auf dem Buckel. Schlechte Performance und wenig Inhalte sind die Hauptgründe, warum die Spieler davonrennen. Selbst nach Monaten passiert hier zu wenig. Capcom hat hier vieles falsch gemacht, das muss man einfach klar sagen.

      0

