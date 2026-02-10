Monster Hunter Wilds: Großes Update im Februar, Erweiterung bestätigt

Für Monster Hunter Wilds steht am 18. Februar ein neues Update an, das laut Producer Ryozo Tsujimoto mehrere frische Inhalte ins Spiel bringt. Der kampfgehärtete Arkveld rückt dabei ebenso in den Mittelpunkt wie neue zehn‑Sterne‑Varianten kampfgehärteter Monster, die das Endgame weiter ausbauen.

Zusätzlich wird eine Zusammenarbeit mit Monster Hunter Stories 3 integriert, die das Universum von Monster Hunter Wilds um thematische Elemente erweitert und das Update um eine weitere Besonderheit ergänzt.

Parallel dazu startet ein Designwettbewerb, bei dem Waffen und Anhänger eingereicht werden können. Das Jubiläum des Serienklassikers wird ebenfalls gefeiert und bringt passende Eventquests mit, die das Update abrunden und dem Spiel zusätzliche Abwechslung verleihen.

Damit schließt das Team die großen Inhaltsupdates ab, wie Tsujimoto erklärt, betont jedoch gleichzeitig, dass die Arbeit an Monster Hunter Wilds keineswegs endet.

Aktuell entsteht eine umfangreiche Erweiterung, an der das Team intensiv arbeitet. Im Sommer soll erstmals gezeigt werden, wohin sich Monster Hunter Wilds nach dem Februar‑Update entwickelt und welche neuen Inhalte die Spielerwelt künftig prägen werden.