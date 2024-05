Monster Hunter Wilds: Hier ist der erste Trailer

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Monster Hunter Wilds erscheint im Jahr 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Capcom verspricht allen Fans eine fesselnde Geschichte mit neuen Gesichtern, Monstern und weiterentwickelten Jagdfähigkeiten.

In einem lebendigen Ökosystem, in dem keine Jagd der anderen gleicht, stürzt euch dann in das Abenteuer von Monster Hunter Wilds.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es im folgenden Video zu sehen: