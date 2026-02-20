Monster Hunter Wilds: Hotfix behebt Fehler nach Februar-Update

Capcom veröffentlicht Hotfix für Monster Hunter Wilds und korrigiert mehrere Probleme, die nach dem jüngsten Februar Update aufgetreten sind.

Nach dem Februar-Update für Monster Hunter Wilds hat Capcom einen Hotfix bereitgestellt, der mehrere Fehler behebt, die im Anschluss an das Update aufgetreten waren. Die Korrekturen betreffen verschiedene Bereiche des Spiels und sollen die Stabilität sowie die Funktionsweise einzelner Systeme wiederherstellen.

Zu den behobenen Problemen gehört ein Fehler, durch den Rüstung unter bestimmten Bedingungen veredelt werden konnte, obwohl die entsprechende Funktion im Spielverlauf noch nicht freigeschaltet war.

Darüber hinaus wurde ein Problem korrigiert, das bei Speicherständen im zweiten und dritten Slot dazu führte, dass am Saikrii ausgerüstete Anhänger nach einem Neustart des Spiels teilweise nicht mehr aktiv waren.

Ebenfalls behoben wurde ein Darstellungsfehler, bei dem das Symbol für das Zerlegen eines Monsters nicht an der vorgesehenen Position erschien. Zusätzlich adressiert der Hotfix einen seltenen Absturz, der während Zwischensequenzen auftreten konnte.

Capcom nennt außerdem die Behebung weiterer kleinerer Fehler, die im Zuge des Updates von Monster Hunter Wilds identifiziert wurden.

Mit dem Hotfix sollen die betroffenen Funktionen wieder ordnungsgemäß arbeiten und das Spielerlebnis stabilisiert werden.