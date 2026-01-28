Monster Hunter Wilds: Knackt 11 Millionen Verkäufe – Franchise wächst um über 33 Millionen Einheiten

Capcom hat neue Verkaufszahlen veröffentlicht und bestätigt, dass Monster Hunter Wilds inzwischen über 11 Millionen Einheiten verkauft hat. Der Titel setzt damit die beeindruckende Erfolgsgeschichte der Reihe fort und reiht sich nahtlos in die Liste der stärksten Veröffentlichungen des Publishers ein.

Parallel dazu weist Capcom darauf hin, dass die gesamten Franchise-Verkäufe im aktuellen Zeitraum bei 33,39 Millionen Einheiten liegen. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Reihe 28,61 Millionen Einheiten erreichte, bedeutet das ein Wachstum von fast 5 Millionen zusätzlichen Verkäufen. Dieser Anstieg unterstreicht, wie stabil und global relevant Monster Hunter weiterhin ist.

Die Zahlen zeigen erneut, dass Capcoms Strategie aus stetigen Updates, globaler Vermarktung und plattformübergreifender Präsenz aufgeht. Monster Hunter bleibt eine der wichtigsten Marken des Unternehmens – und Wilds trägt maßgeblich dazu bei, diesen Trend fortzuführen.

