Monster Hunter Wilds: Knackt 11 Millionen Verkäufe – Franchise wächst um über 33 Millionen Einheiten

6 Autor: , in News / Monster Hunter Wilds
Übersicht
Image: ©CAPCOM CO.

Capcom meldet über 11 Millionen verkaufte Exemplare von Monster Hunter Wilds!

Capcom hat neue Verkaufszahlen veröffentlicht und bestätigt, dass Monster Hunter Wilds inzwischen über 11 Millionen Einheiten verkauft hat. Der Titel setzt damit die beeindruckende Erfolgsgeschichte der Reihe fort und reiht sich nahtlos in die Liste der stärksten Veröffentlichungen des Publishers ein.

Parallel dazu weist Capcom darauf hin, dass die gesamten Franchise-Verkäufe im aktuellen Zeitraum bei 33,39 Millionen Einheiten liegen. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem die Reihe 28,61 Millionen Einheiten erreichte, bedeutet das ein Wachstum von fast 5 Millionen zusätzlichen Verkäufen. Dieser Anstieg unterstreicht, wie stabil und global relevant Monster Hunter weiterhin ist.

Die Zahlen zeigen erneut, dass Capcoms Strategie aus stetigen Updates, globaler Vermarktung und plattformübergreifender Präsenz aufgeht. Monster Hunter bleibt eine der wichtigsten Marken des Unternehmens – und Wilds trägt maßgeblich dazu bei, diesen Trend fortzuführen.

Wenn du möchtest, kann ich dir auch eine kompakte Social‑Media Version oder eine Headline im Magazin Stil mit stärkerem Fokus auf Franchise Wachstum erstellen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Monster Hunter Wilds

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. GERxJOHNNY 59230 XP Nachwuchsadmin 8+ | 28.01.2026 - 07:34 Uhr

    Ich hatte erst gehört dass die Spielerzahlen extrem eingestürzt sein sollen. Naja meine Marke war es noch nie

    0
  2. Spaxarrow 7580 XP Beginner Level 4 | 28.01.2026 - 07:36 Uhr

    Isses wirklich so schlecht? Hab damals nur tri reingezockt und ein bisschen wolds gespielt daher die Frage ob es sich überhaupt lohnt 🤔

    0
  3. Katanameister 309260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 28.01.2026 - 07:37 Uhr

    Beeindruckend wie oft sich Wilds verkauft hat, allein am Anfang waren es ja schon 9 Millionen.

    0

Hinterlasse eine Antwort