Monster Hunter Wilds: Kollaborationsevent mit Monster Hunter Now

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Image: ©CAPCOM CO.

Hier gibt es alle Informationen zum Monster Hunter Wilds x Monster Hunter Now Kollaborationsevent.

Am 28. Februar 2025 erscheint Monster Hunter Wilds, der heiß erwartete Nachfolger von Monster Hunter: World, in die Regale und digitalen Stores.

Für alle Fans bietet sich ab dem 3. Februar 2025 die Gelegenheit, sich die Wartezeit auf Wilds schon einmal mit einer Portion Monsterjagd zu verkürzen – und das ganz bequem in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spaziergang mit dem Hund.

In freudiger Erwartung der baldigen Veröffentlichung gibt es demnächst ein Kollaborationsevent mit dem Mobile Game Monster Hunter Now. Der erste Teil des Events startet am Montag, 03. Februar 2025, um 09:00 Uhr CET.

Dabei können sich Monster Hunter Fans zusätzlich sowohl auf exklusive Items für Monster Hunter Now als auch einlösbare Codes für Monster Hunter Wilds freuen.

Unter anderem wartet auf die Spielerinnen und Spieler ein exklusiver Wilds-Logo-Hoodie als Dekorausrüstung für Monster Hunter Now. Für Monster Hunter Wilds gibt es über die Codes diverse Items, die Jägerinnen und Jäger für einen schnellen Start ins neue Spiel Ende Februar gut gebrauchen können, wie z.B. Mega-Tränke oder Lebensstaub.