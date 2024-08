Monster Hunter Wilds: Konsolenversion auf 30fps limitiert?

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Auf der aktuell in Köln stattfindenden Gamescom können Fans eine Demo der Konsolenversion von Monster Hunter Wilds eigenhändig ausprobieren.

Wie jetzt einige der Spieler berichten, läuft die Demo auf der PlayStation 5 mit einer Bildrate von 30fps. Laut dem X-Nutzer MH_Canta soll die Monsterjagd allerdings zu jeder Zeit stabil gelaufen sein.

Eine Option zum Umschalten auf einen Leistungsmodus mit höherer Framerate und niedriger Auflösung sei nicht vorhanden gewesen.

Es scheint also durchaus möglich, dass Fantasy-Fans nach Avowed auch in Monster Huter Wilds mit 30 Bildern pro Sekunde vorliebnehmen müssen. Andererseits könnten für das finale Spiel Auswahlmöglichkeiten hinzugefügt werden, die in der Demo schlicht nicht enthalten waren.

Eine offizielle Stellungnahme von Publisher Capcom liegt zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor.