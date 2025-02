Monster Hunter Wilds: Letztes Open Beta-Wochenende gestartet

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Image: ©CAPCOM CO.

Die letzte Chance vor dem Release in Monster Hunter Wilds hineinzuschnuppern hat jetzt begonnen.

Seit heute Morgen um 04:00 Uhr in der Früh ist die letzte Phase der zweiten Open Beta für Monster Hunter Wilds angebrochen.

Der neuste Teil der Spielreihe von Capcom wird am 28. Februar erscheinen. Möchtet ihr vorab einen Blick in das Spiel werfen, so habt ihr dazu noch bis zum 18. Februar, um 03:59 Uhr, die Gelegenheit dazu.

Im Microsoft Store könnt ihr die 16,24 GB große Beta zu Monster Hunter Wilds herunterladen oder euren vorhandenen Clienten nutzen.