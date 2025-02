Monster Hunter Wilds: Mehr PC-Spieler denn je – auch in Japan

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Image: ©CAPCOM CO.

Der leitende Produzent von Monster Hunter Wilds hat bestätigt, dass mehr Spieler denn je auf dem PC spielen – auch in Japan!

In einem Interview mit GamesRadar betonte Ryozo Tsujimoto, der leitende Produzent der Monster Hunter-Reihe, die wachsende Bedeutung des PC-Marktes für japanische Spielentwickler.

Er stellte fest, dass weltweit, einschließlich in Japan, mehr Spieler denn je auf dem PC spielen, was neue Möglichkeiten eröffnet, Spieler zu erreichen, die zuvor nicht mit der Serie in Berührung gekommen sind.

Um dieser Entwicklung gerecht zu werden, wird das kommende Monster Hunter Wilds zeitgleich für PC und Konsolen veröffentlicht und plattformübergreifendes Spielen ermöglichen, sodass Spieler unabhängig von ihrer Plattform gemeinsam auf die Jagd gehen können.

Die Entscheidung, den PC-Markt stärker zu berücksichtigen, spiegelt sich auch in den beeindruckenden Zahlen der jüngsten Monster Hunter Wilds-Beta wider, die auf Steam einen Höchststand von 463.798 gleichzeitigen Spielern erreichte. Dies verdeutlicht das immense Interesse und Potenzial des PC-Marktes für die Serie.

Zusätzlich hat Capcom Schritte unternommen, um PC-Spielern ein optimales Erlebnis zu bieten, indem sie die Systemanforderungen des Spiels reduziert und ein umfangreiches Benchmarking-Tool vor der Beta veröffentlicht haben.