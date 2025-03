Monster Hunter Wilds: Mehr Updates als geplant in der Mache

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Image: ©CAPCOM CO.

Die Macher von Monster Hunter Wilds arbeiten an mehr als nur den geplanten Updates.

Mit über acht Millionen verkauften Spielen in nur drei Tagen legte Monster Hunter Wilds einen hervorragenden Launch hin, der nicht nur die Kritiker, sondern auch die Spieler begeistert hat.

Die Monster Hunter-Spielreihe feiert dieses Jahr auch sein 21-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass haben sich Ryozo Tsujimoto (Produzent), Kaname Fujioka (Executive Director) und Director Yuya Tokuda (Art Director) in einem Video zusammengefunden, um sich bei den Fans zu bedanken.

Wie die Macher von Monster Hunter Wilds verraten, arbeitet man bereits an Titel-Updates. Wie schon bekannt war, wird es im April ein solches geben, welches für Jäger eine neue Stufe der Herausforderung sowie einen neuen Ort zum Versammeln enthalten wird.

Neben den geplanten arbeitet man auch an weiteren Updates mit Anpassungen. Was sie genau enthalten, ist zwar nicht bekannt, doch betonte Tokuda in diesem Zusammenhang, dass man Spielerumfragen gemacht hat. Das lässt darauf schließen, dass man Updates mit Wünschen der Community umsetzt, die über die eigentlich Roadmap hinausgehen.