Monster Hunter Wilds: Mini-Dokumentaion zur Faszination Monster Hunter

In der Mini-Dokumentation Faszination Monster Hunter teilen prominente Persönlichkeiten wie Maxi Gstettenbauer, Wilson Gonzales Ochsenknecht, Tim Johnson und Toyah Diebel ihre Begeisterung für die Monster Hunter-Spielreihe.

Pünktlich zum Release von Monster Hunter Wilds erzählen sie von ihren persönlichen Erfahrungen und erläutern, was sie an der Rolle des Monsterjägers so fesselt.

Die Doku bietet einen Einblick in die Faszination, die das Spiel auf seine Spieler ausübt, und lädt dazu ein, sich von ihrer Leidenschaft anstecken zu lassen. Falls ihr euch auch anstecken lassen wollt, gibt es hier einen monstermäßigen Deal für euch!