Monster Hunter Wilds: Monsterjagd weltweit gestartet

Monster Hunter Wilds erscheint weltweit auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Capcom, ein weltweit führender Entwickler und Publisher von Videospielen, hat heute das mit Spannung erwartete Koop-Action-RPG Monster Hunter Wilds für PlayStation 5 mit PS5 Pro Enhanced-Unterstützung, Xbox Series X|S und PC über Steam veröffentlicht.

Schließt euch dem Expeditionsteam an, das auf der Suche nach den mysteriösen „Weißen Geist“ ins Verbotene Land reist, und lüftet das Geheimnis dieser unerbittlichen Wildnis. Führt 14 ikonische Waffentypen, vom Großschwert bis zur Lanze, und kämpft gegen überdimensionale Monster, die sich auf einzigartige Weise an ihre sich ständig verändernde Umgebung anpassen.

Sammelt Ressourcen, um ein umfangreiches Arsenal mächtigerer Ausrüstungsgegenstände herzustellen, mit denen man sich auf der Suche nach Antworten noch größeren Herausforderungen stellen kann.

Aufbruch ins Verbotene Land

Nach der Rettung des kleinen Jungen Nata am Rande des angeblich unbewohnten Verbotenen Lands, sammelt die Gilde der Jäger ihre Ressourcen und bildet das Expeditionsteam für das Verbotene Land, um den mysteriösen „Weißen Geist“ Arkveld zu untersuchen, der Natas Dorf angegriffen hat.

Zum ersten Mal in der Serie ist das Spiel mit vollständiger Sprachausgabe erhältlich, und die Spielenden werden von der Feldexpertin Alma, der zuverlässigen Schmiedin Gemma, und dem treuen Palico der Jagenden in der Avis-Einheit des Expeditionsteams unterstützt.

Bei der Ankunft im Verbotenen Land trifft das Expeditionsteam auf mehrere Biome mit dynamischen Eigenschaften, die die Spielenden nahtlos im Wechsel von Zwischensequenzen und Spielverlauf erleben können.

Die Ökosysteme der Windebene, des Karminwalds, der Ölquellbecken und anderer Gebiete wechseln schnell zwischen den pulsierenden Jahreszeiten der „Fülle“, die vor Leben strotzen, und den unbarmherzigen Perioden der „Ödzeit“, in denen Monster um die begrenzten Ressourcen kämpfen.

Die plötzliche Veränderung der Landschaft, die als „Wetterereignis“ bekannt ist, hat drastische Auswirkungen auf die dort lebenden Kreaturen und zwingt die Jagenden, ihre Taktik anzupassen.

Eine völlig neue Welt

Monster Hunter Wilds bietet neben den etablierten Monstern der Serie, wie den ikonischen Rathalos, eine Vielzahl neuer Kreaturen, die von kleinen Herden bis hin zu großen Monstern reichen, von denen einige in Rudeln durch das Verbotene Land ziehen.

Jede Kreatur, die den Jagenden in der Wildnis begegnet, hat sich einen besonderen Platz in ihrem Lebensraum erobert und verfügt über einzigartige Angriffe und Verhaltensweisen.

Die Spitzenprädatoren jeder Region, wie Rey Dau, Uth Duna und Nu Udra, werden durch ein Wetterereignis beschworen, das die Umgebung um sie herum völlig verändert. Das Saikrii ist ein im Verbotenen Land beheimatetes, wendiges neues Reittier.

Es ermöglicht Jagenden, Monster in der sich verändernden Landschaft aufzuspüren, Aktionen mit der Hakenschleuder auszuführen, um unterwegs Materialien zu sammeln, und während der Jagd leicht zwischen zwei Waffen zu wechseln.

Das gefeierte, actiongeladene Gameplay der Monster Hunter-Reihe ist zurück und mit einer Vielzahl neuer Moves, Spezialfähigkeiten, Ausrüstung und mehr, aufregender denn je. Nutzt den neuen Fokusmodus, um Angriffe und Verteidigung sorgfältig auszurichten und Schwachstellen eines Monsters zu erkennen.

Zielt dann mit Fokusangriffen auf Wunden, um massiven Schaden zu verursachen. Einige Waffen haben außerdem die Fähigkeit, die Angriffe von Monstern zu unterbrechen, indem sie entweder Gegenstoß-Angriffe ausführen, die die Angriffe des Monsters mit einem eigenen Angriff kontern, oder ein Monster nach einem intensiven Machtkampf physisch zu überwältigen.

Während ihr diese neuen Kampferweiterungen meistert und die umfangreiche Geschichte von Monster Hunter Wilds genießt, könnt ihr alleine spielen, euch mit bis zu drei anderen Spielenden über ein beliebiges System mit dem plattformübergreifenden Online-Multiplayer verbinden oder Hilfe von bedeutenden NPC Charakteren der Story mit dem neuen Hilfsjäger-Feature erhalten.

Der Weg in die Zukunft

Über die heutige, mit Spannung erwartete Veröffentlichung hinaus, wird sich Monster Hunter Wilds auch nach der Veröffentlichung mit neuen Inhalten weiterentwickeln.

Ab nächster Woche werden Event-Quests eingeführt, bei denen sich die Spielenden spezielle Rüstungen als Belohnung verdienen können. Das erste kostenlose große Titel-Update soll im Frühjahr 2025 erscheinen und wird die Rückkehr des bei den Fans beliebten Monsters Mizutsune beinhalten, dem geschmeidigen, tanzenden Leviathan, der seine Beute mit lähmenden Blasen umgarnt.

Weitere Details zu den zeitlich begrenzten Quests und den anderen spannenden Inhalten des kostenlosen Titel-Updates 1 werden in Kürze bekannt gegeben. Weitere Details zu zukünftigen kostenlosen Titel-Updates, einschließlich des Titel-Updates 2 in diesem Sommer, folgen ebenfalls in Kürze.