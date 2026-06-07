Monster Hunter Wilds: Neue Infos zu Ascendance enthüllen Region, Monster und Master Rank

Weitere Details zu Monster Hunter Wilds: Ascendance liefern einen genaueren Blick auf die bislang größte Erweiterung für das Action-RPG. Capcom hat nach der Enthüllung beim Summer Game Fest weitere Informationen zu den neuen Inhalten veröffentlicht.

Im Mittelpunkt der Erweiterung steht das neue Gebiet Skybound Eyrie. Die Region besteht aus schwebenden Inseln und uralten Ruinen, die hoch über den Verbotenen Landen treiben. Für die Fortbewegung setzt Capcom verstärkt auf die Seikret-Reittiere, mit denen Spieler zwischen den einzelnen Inseln gleiten können.

Eine der größten Gameplay-Neuerungen ist der Boost Bracer. Das neue Ausrüstungsteil erweitert alle 14 Waffengattungen um zusätzliche Angriffe, Kombos und Bewegungsmöglichkeiten. Dadurch sollen Kämpfe dynamischer werden und Spielern mehr taktische Optionen gegen die stärkeren Gegner der Erweiterung bieten.

Auch der Master Rank kehrt zurück und bildet das Endgame von Ascendance. Dort erwarten Jäger deutlich anspruchsvollere Herausforderungen, während sie dem Geheimnis um das plötzliche Auftauchen der Elder Dragons in den Verbotenen Landen nachgehen. Der Zugang zur Erweiterung wird nach Abschluss der 7-Sterne-Quest „Awaking from a Dream“ freigeschaltet.

Bei den Monstern dürfen sich Fans auf neue Kreaturen sowie die Rückkehr bekannter Elder Dragons freuen. Im Trailer wurde bereits Kushala Daora gezeigt. Darüber hinaus deutete Capcom weitere neue Monster an, die insbesondere in der Luft ihre Stärken ausspielen und koordinierte Angriffe einsetzen.

Monster Hunter Wilds: Ascendance erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC (Steam).

Darüber hinaus befindet sich Monster Hunter Wilds offiziell für Nintendo Switch 2 in Entwicklung. Weitere Informationen zur Umsetzung sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.