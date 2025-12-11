Monster Hunter Wilds: Neuer Drachenältester und mehr vorgestellt

Capcom präsentiert Gogmazios, neue Endgame-Features und das Fest der Eintracht in Titel-Update 4 von Monster Hunter Wilds.

Capcom hat in der vergangenen Nacht seinen verschobenen Monster Hunter Showcase nachgeholt, der zuvor aufgrund einer Tsunamiwarnung nicht stattfinden konnte. Im Rahmen der Präsentation stellte der Entwickler das kommende Titel-Update 4 für Monster Hunter Wilds vor.

Das Update erscheint am 16. Dezember und bringt eine Reihe neuer Inhalte und Verbesserungen ins Spiel. Dazu gehören der Drachenälteste Gogmazios, ein kampfgehärteter Jin Dahaad, neue Endgame-Features für Waffen sowie umfassende Performance- und Balancing-Anpassungen. Außerdem dürfen sich Spieler auf das saisonale Event „Fest der Eintracht: Lichterglanz“ freuen.

Den offiziellen Trailer zum Update sowie die vollständige Aufzeichnung des Dezember-Showcase könnt ihr euch jetzt ansehen.

    So ein bisschen Lust mal wieder reinzuschauen hätte ich ja schon. Aber ich werde wohl aufs große Add-On warten.

