Monster Hunter Wilds: PC-Spieler stößt auf skurrilen FPS‑Boost durch DLC‑Bug

Eine Reddit‑Analyse legt nahe, dass Zusatzinhalte die Performance von Monster Hunter Wilds auf dem PC verbessern.

Ein Reddit‑Nutzer behauptet, die Ursache der Performance‑Probleme von Monster Hunter Wilds auf dem PC gefunden zu haben – und die Erklärung klingt so absurd, dass sie schon wieder plausibel wirkt.

Nach einer eigenen Analyse soll ausgerechnet der Umfang der gekauften DLCs Einfluss auf die Bildrate haben. Je mehr Zusatzinhalte ein Spieler besitzt, desto stabiler soll das Spiel laufen.

Der Nutzer beschreibt, dass das Spiel in kurzen Abständen aggressiv überprüft, welche DLCs einem Account gehören. Diese ständigen Abfragen seien nicht beabsichtigt, würden aber zu deutlichen Leistungseinbrüchen führen.

Um das Verhalten zu testen, entwickelte er eine Mod, die dem Spiel vorgaukelt, dass alle verfügbaren DLCs bereits im Besitz des Spielers sind. Das Ergebnis war laut seiner Aussage sofort spürbar: Die FPS stiegen und blieben stabiler.

Alle gesammelten Informationen wurden bereits an den Capcom‑Support weitergeleitet.

Besonders interessant ist, dass derselbe Nutzer schon zuvor bei einem Performance‑Problem von Dragon’s Dogma 2 geholfen hat, das Capcom anschließend beheben konnte.

Ob sich die Erkenntnisse diesmal ebenfalls im Spiel wiederfinden, bleibt abzuwarten.

Seine Ergebnisse zeigt er auch in einem Video: