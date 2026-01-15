Monster Hunter Wilds: PC-Spieler stößt auf skurrilen FPS‑Boost durch DLC‑Bug

Ein Reddit‑Nutzer behauptet, die Ursache der Performance‑Probleme von Monster Hunter Wilds auf dem PC gefunden zu haben – und die Erklärung klingt so absurd, dass sie schon wieder plausibel wirkt.
Nach einer eigenen Analyse soll ausgerechnet der Umfang der gekauften DLCs Einfluss auf die Bildrate haben. Je mehr Zusatzinhalte ein Spieler besitzt, desto stabiler soll das Spiel laufen.
Der Nutzer beschreibt, dass das Spiel in kurzen Abständen aggressiv überprüft, welche DLCs einem Account gehören. Diese ständigen Abfragen seien nicht beabsichtigt, würden aber zu deutlichen Leistungseinbrüchen führen.
Um das Verhalten zu testen, entwickelte er eine Mod, die dem Spiel vorgaukelt, dass alle verfügbaren DLCs bereits im Besitz des Spielers sind. Das Ergebnis war laut seiner Aussage sofort spürbar: Die FPS stiegen und blieben stabiler.
Alle gesammelten Informationen wurden bereits an den Capcom‑Support weitergeleitet.
Besonders interessant ist, dass derselbe Nutzer schon zuvor bei einem Performance‑Problem von Dragon’s Dogma 2 geholfen hat, das Capcom anschließend beheben konnte.
Ob sich die Erkenntnisse diesmal ebenfalls im Spiel wiederfinden, bleibt abzuwarten.
Seine Ergebnisse zeigt er auch in einem Video:
Vielleicht ein kleiner Ausblick in die Zukunft der meisten Spiele, eine Art pay for quality Modell 🤔😏 ?
Ich kam genau in die kommis um das zu schreiben 🤣🤣.
60 fps dann im dlc für 5 schlappen in Zukunft bitte
Wenn das irgendwann zur Regel werden sollte, kann ich nur sagen: ohne mich.
Ach gibt bestimmt auch gute Stufen davon extra für dich 😅.
40 fps 1,50 Euro
50 dann 3 Euro
Und die 60 dann halt 5
Oder auf nen sale warten 🤣🤣
Für die Complete 60,1111111 fps version
Eigentlich gibt es das doch schon bei Cloud Gaming, stößt mich trotzdem ab 😑.
Ehrlich 😬? Nutze kein cloud gaming, das ist ja pfui
Ahhh, also dann schnell alle DLC’s einkaufen!
Ist das jetzt ernst gemeint oder ein Marketing-Gag?
Cool, bug hunter im gaming finde ich klasse!
Sollte das stimmen ist das schon ein Armutszeugnis. Wäre schon bekloppt, mir geht diese DLC Abfrage in den Spielen eh auf den Keks. Können wir das bitte wieder verschwinden lassen
Den Bug sollten sie dringend fixen , wo is da die Qualitätssicherung 🤪
Manchmal glaube ich, dass es generell keine mehr gibt und das seit vielen Jahren 💩.
Ja , so true .
Sowas könnte ja Investoren und so Lackaffen verschrecken …
Würde ja Geld kosten so ne Qualitätssicherung…
Respekt vor dem Kunden steht leider nicht mehr im Vordergrund.
Make DLCs great again 😀