Monster Hunter Wilds: Riesiger Datamining‑Leak enthüllt 300 Grafik‑Presets sogar für Switch 2

Eine chinesische Datamining‑Gruppe hat eine umfangreiche Liste an Preset‑Einstellungen für Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 300 einzelne Parameter extrahiert, die sich auf vier Plattformen verteilen: PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S sowie eine bisher nicht offiziell angekündigte Switch‑2‑Version.
Besonders interessant ist, dass die Switch‑2‑Parameter sowohl Docked‑ als auch Handheld‑Modi abdecken. Die gefundenen Einstellungen geben einen tiefen Einblick in die technischen Profile, die das Spiel intern nutzt, um die Grafik und Performance je nach Plattform anzupassen.
Für PC‑Spieler eröffnet der Leak die Möglichkeit, das Spiel manuell anhand dieser Parameter zu konfigurieren. Dadurch könnten Nutzer theoretisch eigene Presets erstellen, die sich an den Konsolenvarianten orientieren oder diese gezielt übertreffen.
Der Leak dürfte außerdem Content‑Creator anziehen. Viele Fans hoffen darauf, dass YouTuber die Presets nutzen, um plattformübergreifende Vergleichsvideos zu erstellen.
Sollte Monster Hunter Wilds bald für Nintendo Switch 2 inklusive Crossplay angekündigt werden, dürfen sich auch Xbox- & PlayStation-Spieler über neue Mitspieler freuen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zur Zeit gibts viele Leaks in der Gamingbranche 🤔
Dachte ich mir beim lesen auch 😮💨.
Manchmal auch gewollt ?
Sie geben sich gerade echt die Klinke in die Hand 🙌🏻
Da dürfen switch 2 Nutzer ja hoffen
Ist klar, das Spiel hatte einen starken Start und scheint sehr nachgelassen zu haben, die Switch sollte einen leichten Schub geben.
Die bekommen die PC Version schon nicht anständig hin. Auf PS und XB läuft’s auch nur dank Abstriche. Wie soll das auf der Switch 2 laufen 🫣
Läuft bestimmt mit grandiosen 25-30FPS