Monster Hunter Wilds: Riesiger Datamining‑Leak enthüllt 300 Grafik‑Presets sogar für Switch 2

Leak zeigt detaillierte Presets für PS5, PC, Xbox Series und Nintendo Switch 2. Aber eine Switch 2-Version wurde bisher nicht angekündigt!

Eine chinesische Datamining‑Gruppe hat eine umfangreiche Liste an Preset‑Einstellungen für Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Insgesamt wurden rund 300 einzelne Parameter extrahiert, die sich auf vier Plattformen verteilen: PlayStation 5, PC, Xbox Series X/S sowie eine bisher nicht offiziell angekündigte Switch‑2‑Version.

Besonders interessant ist, dass die Switch‑2‑Parameter sowohl Docked‑ als auch Handheld‑Modi abdecken. Die gefundenen Einstellungen geben einen tiefen Einblick in die technischen Profile, die das Spiel intern nutzt, um die Grafik und Performance je nach Plattform anzupassen.

Für PC‑Spieler eröffnet der Leak die Möglichkeit, das Spiel manuell anhand dieser Parameter zu konfigurieren. Dadurch könnten Nutzer theoretisch eigene Presets erstellen, die sich an den Konsolenvarianten orientieren oder diese gezielt übertreffen.

Der Leak dürfte außerdem Content‑Creator anziehen. Viele Fans hoffen darauf, dass YouTuber die Presets nutzen, um plattformübergreifende Vergleichsvideos zu erstellen.

Sollte Monster Hunter Wilds bald für Nintendo Switch 2 inklusive Crossplay angekündigt werden, dürfen sich auch Xbox- & PlayStation-Spieler über neue Mitspieler freuen.