Monster Hunter Wilds: Saisonales Sommer-Event startet heute

Image: ©CAPCOM CO.

Mit dem Fest der Eintracht: Feuerfest startet in Monster Hunter heute das saisonale Event für den Sommer.

Vom 23. Juli bis zum 6. August lodert das Feuer in der Großen Stätte in Monster Hunter Wilds. Feiert das saisonale Sommerfest im Spiel mit neuen Quests und verdient euch so thematische Ausrüstung.

Schaut euch den Trailer an, um zu erfahren, wie prunkvoll Jäger das Sommerfest feiern.