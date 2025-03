Autor:, in / Monster Hunter Wilds

Image: ©CAPCOM CO.

Monster Hunter Wilds Titel-Update 1 erscheint am 4. April

Während des heutigen Monster Hunter Wilds Showcase kündigte Producer Ryozo Tsujimoto an, dass das erste kostenlose Titel-Update für den vielfach gelobten Action-RPG-Bestseller am 4. April 2025 erscheint.

Titel-Update 1 bringt den Blubberblasen-Leviathan Mizutsune ins Verbotene Land und hat weitere Herausforderungen im Gepäck, wie etwa den kampfgehärteten Rey Dau.

Weiterhin öffnet die Große Stätte als Versammlungsstätte ihre Türen, das erste saisonale Festival-Event steht an, und vieles mehr.

Neue Herausforderungen

Zuletzt in Monster Hunter Rise zu sehen, schlittert der Blasenfuchs-Wyvern Mizutsune am 4. April ins Verbotene Land.

Ab Jägerrang 21 können Spieler die Mission zur Jagd auf Mizutsune freischalten, indem sie mit Kanya im Karminwald sprechen. Sie sollten sich aber auf die wenngleich auch anmutigen Angriffe des Leviathans vorbereiten, und auf die bewegungslähmenden Schaumblasen, die das Monster ausstößt.

Der kampfgehärtete Rey Dau debütiert obendrein in einer Event-Quest für Spieler ab Jägerrang 50 und bietet eine intensivierte Herausforderung, die über die Jagden auf gehärtete Monster hinausgeht.

Als Belohnung winkt ein Rey Dau-Gamma-Rüstungsset. Jägerrang 50 erlaubt es zudem, eine Mission freizuschalten, in der erneut Jagd auf Zoh Shia gemacht werden kann. Das furchterregende Monster erscheint während des Wyvern’s Wakening in den Ruinen von Wyveria.

In den Jagden können Zoh Shia-Teile für hochrangige Jäger- und Palico-Ausrüstung gesammelt werden.

Arena-Quests, Herausforderungs-Quests und freie Herausforderungs-Quests werden auch als zeitlich begrenzte Event-Quests erscheinen.

Arena-Quests und Herausforderungs-Quests können von bis zu zwei Spieler mit vorab festgelegter Ausrüstung erfüllt werden. Freie Herausforderungs-Quests hingegen haben keine Einschränkungen bei der Ausrüstungs-Auswahl, und können von Gruppen bis zu vier Spieler erfüllt werden.

Alle neuen Quest-Typen können solo, kooperativ im Cross-Plattform-Online-Multiplayer oder mit Unterstützungsjägern gespielt werden.

Kräfte sammeln für neue Auswahlmöglichkeiten

Titel-Update 1 bringt die Große Stätte zu Monster Hunter Wilds – eine riesige Versammlungsstätte in der Jäger sich auf neue Arten miteinander beschäftigen könnnen, etwa im neuen Barrell Bowling-Minigame, in dem sie nützliche Items und Talismane gewinnen können.

Jäger können sich zudem in der Großen Stätte versammeln, um verschiedene Traditionen des Dorfs Suja zu beobachten, darunter die nächtliche Gesangsvorführung der Diva.

Gespräche mit Tetsuzan in Suja nach dem Erreichen von Jägerrang 16 schalten die Große Stätte frei, und der Jagdgruppen-Infoschalter zieht von der Windebene um, so dass Spieler noch bequemer ihre Gruppen in der Gemeinschaftsstätte verwalten können.

Der Eingang zur Großen Stätte wird zudem künftig die Weltrangliste beherbergen, wo die schnellsten Erfüllungszeiten für die neu hinzugefügten Arena-Quests und befristete Arenaquest-Beutezüge aufgeführt werden.

Zu jeder Jahreszeit wird es eine eigene Festivität in der Großen Stätte geben. Diese beginnen mit dem Fest der Eintracht: Blütentanz, das vom 23. April bis 7. Mai stattfindet.

Während Festivitäten ändern sich die Dekoration und die verfügbaren Mahlzeiten in der Großen Stätte, und Jäger können zeitlich begrenzt Ausrüstung, Gesten, Feldlager-Dekorationen und mehr erspielen.

Zusätzlich zu saisonalen Event-Quests kehren die meisten zuvor abgehaltenen Event-Quests zurück. Der kampfgehärtete Rey Dau erscheint in Event Quests gegen Ende der Festivität, vom 30. April bis 21. Mai. Jäger sollten zudem nach einer kommenden Capcom-Collaboration mit einem anderen Titel zum Ende des Monats Ausschau halten.

Hunter Style

Klassische Gesten kehren als kostenloser DLC in Monster Hunter Wilds zurück, zusammen mit dem Kosmetik-DLC-Pack 1 für die Premium Deluxe Edition und Inhaber des Kosmetik-DLC-Pass. Wer nicht nur seinen Jäger-Avatar gestalten möchte, erhält kostenlos ein neues Outfit für Alma. Auch ihre Brille kann getauscht werden.

Zudem wird neue Feldlager-Ausstattung für das Verbotene Land verfügbar sein. Jäger, die einheimische Wesen zeigen möchten, sollten ein Auge auf künftige Updates werfen, die unter anderem eine Liste aller bisher gesammelten Tierchen bieten werden.

Weitere Informationen zum zweiten kostenlosen Titel-Update für Monster Hunter Wilds werden diesen Sommer veröffentlicht.

Hier gibt es die Aufzeichnung vom Showcase zu sehen: