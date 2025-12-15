Monster Hunter Wilds: Um diese Uhrzeit ist Title-Update 4 spielbar

Heute Nacht werden Vorbereitungen für Title-Update 4 von Monster Hunter Wilds vorgenommen.

Capcom bereitet Title-Update 4 für Monster Hunter Wilds vor. Dazu wird es in der heutigen Nacht auf Dienstag zwischen 00:50 und 05:00 Uhr morgens deutscher Zeit Wartungsarbeiten geben.

Im genannten Zeitraum ist das Online-Spielen von Monster Hunter Worlds nicht möglich. Ihr könnt aber offline weiter auf die Jagd gehen.

Um 05:00 Uhr sind dann die Arbeiten beendet und das auf Xbox ca. 10 GB große Update steht zum Download bereit.

Schon jetzt könnt ihr einen Blick auf die kompletten Patch Notes in deutscher Sprache werfen.