Monster Hunter Wilds: Um diese Uhrzeit ist Title-Update 4 spielbar

Capcom bereitet Title-Update 4 für Monster Hunter Wilds vor. Dazu wird es in der heutigen Nacht auf Dienstag zwischen 00:50 und 05:00 Uhr morgens deutscher Zeit Wartungsarbeiten geben.
Im genannten Zeitraum ist das Online-Spielen von Monster Hunter Worlds nicht möglich. Ihr könnt aber offline weiter auf die Jagd gehen.
Um 05:00 Uhr sind dann die Arbeiten beendet und das auf Xbox ca. 10 GB große Update steht zum Download bereit.
Schon jetzt könnt ihr einen Blick auf die kompletten Patch Notes in deutscher Sprache werfen.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bei dem Spiel scheint bei vielen auch die Luft raus zu sein nach dem furiosen Start.
Ich frage mich nur, wie die performance auf meinem pc sein wird. Anfangs war es ja sehr schlecht und richtig cpu belastend.
Das ist ja mal wieder ein Update, was ich mir laden werde. Ich weiß zwar noch nicht, wann ich es spielen werde, aber wenn es schon einmal runtergeladen ist, könnte ich es ja nutzen.
Auf geht’s. Viel Spaß damit.
Ich überlege auch schon seit ein paar Wochen ob ich es mir holen soll.
Hab es zweimal mit Monster Hunter versucht, aber das ganze Setting ist schlichtweg nichts für mich. Und die Steuerung ist auch etwas umständlich.
Ich wünsche allen die es spielen viel Spaß damit
Bisher immer gedacht ich fange mal mit einem MH an, aber irgendwie hat sich das bisher nicht ergeben. Bis auf die Stories Teile.