Monster Hunter Wilds: Update 4 heute Abend im Showcase – UPDATE

Update 4 zu Monster Hunter Wilds wird Produzent Ryozo Tsujimoto heute Abend im Showcase vorstellen.

Für heute Abend hat Capcom einen Showcase zu seiner Spielreihe Monster Hunter angesetzt. Um 23:00 Uhr wird Produzent Ryozo Tsujimoto die neusten Informationen zu Monster Hunter Wilds mit den Zuschauern teilen. Im Fokus liegt hier das kostenlose Update 4, das zusammen mit Ankunft des Drachenältesten Gogmazio am 16. Dezember eintreffen wird.

Neben dem aktuellen Spiel der Serie spricht der Produzent auch über Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, das am 13. März 2026 erscheint.

Wir werden euch wie gewohnt heute Abend in einer Meldung an den Showcase erinnern.

Update: Die Veranstaltung wurde aufgrund einer Tsunami-Warnung nach einem Erdbeben an der Küste Japans verschoben.