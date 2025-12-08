Monster Hunter Wilds: Update 4 heute Abend im Showcase – UPDATE

Update 4 zu Monster Hunter Wilds wird Produzent Ryozo Tsujimoto heute Abend im Showcase vorstellen.

Für heute Abend hat Capcom einen Showcase zu seiner Spielreihe Monster Hunter angesetzt. Um 23:00 Uhr wird Produzent Ryozo Tsujimoto die neusten Informationen zu Monster Hunter Wilds mit den Zuschauern teilen. Im Fokus liegt hier das kostenlose Update 4, das zusammen mit Ankunft des Drachenältesten Gogmazio am 16. Dezember eintreffen wird.

Neben dem aktuellen Spiel der Serie spricht der Produzent auch über Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection, das am 13. März 2026 erscheint.

Wir werden euch wie gewohnt heute Abend in einer Meldung an den Showcase erinnern.

Update: Die Veranstaltung wurde aufgrund einer Tsunami-Warnung nach einem Erdbeben an der Küste Japans verschoben.

  1. Homunculus 281420 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 08.12.2025 - 16:46 Uhr

    Ach weiß nicht, ob ich mir das anachaue.. irgendwie hat mich Wilds leider so gar nicht abgeholt.

    Capcom schlachtet die Reihe immer mehr aus.. World war so toll und seitdem mäh.
    Nur noch DLC über DLC.. einfach nur noch lächerlich das melken.

    Die Teile für den 3DS haben 39,99€ gekostet und waren bei uns die Ultimate Versionen – sprich mit G-Rank. Gen und Gen U waren die Ausnahme. Aber selbst da.. deutlich billiger und mit mehr Inhalt als das was man mit Wilds bekommt..

    Für mich hat MH schon einen sehr tiefen Knick bekommen, als sie mit Rise einfach mal die Hälfte aller Rüstungen entfernt haben..

    Und das ist nicht das einzige was entfernt wurde.

    Nun halten sie für den Live Service Aspekt Inhalte künstlich zurück, um die Lebensdauer zu strecken und trotzdem soll man Vollpreis bezahlen und sobald die Erweiterung kommt nochmal Vollpreis.. wer dann noch alle DLC haben will, darf mehrere hundert Euro auf den Tisch knallen – schon jetzt!

  4. Emmerich 40790 XP Hooligan Krauler | 08.12.2025 - 20:24 Uhr

    Ich hab auch lange überlegt es mir zu kaufen, aber irgendwie scheint das ganze Game ja gar nicht rund zu laufen.

  6. corpser 1980 XP Beginner Level 1 | 08.12.2025 - 22:36 Uhr

    Leider ist es mir zu lange und deswegen die Reihe nicht angefasst

