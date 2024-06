Monster Hunter Wilds: Waffentypen wurden weiterentwickelt

Monster Hunter Wilds

In Monster Hunter Wilds schließen sich Spieler einem speziellen Forschungskommissions-Team an, das das Verbotene Land erkundet. Erstmals in the Monster Hunter-Series mit kompletter Sprachausgabe versehen, brechen Jäger mit ihren Begleitern wie der von der Gilde gesandten Feldexpertin Alma, dem Palico und einem mysteriösen Kind ins Unbekannte auf.

Monster Hunter Wilds bietet multi-dimensionale Biome, wie wir bereits ausführlich berichtet haben, die sich auf unerwartete Weise verändern können. Der erste Jagdgrund, der enthüllt wurde, ist die Windebene, eine weite Region mit harschen Wüsten, verzweigten Felsformationen und weitläufigen Grasflächen, in denen es vor Leben nur so wimmelt.

Diese immersiven Ökosysteme werden von Kreaturen belebt, die sich ihrer Umgebung angepasst haben – darunter kleinere Monster wie Dalthydon, eine pflanzenfressende Wyvern, die saisonal wandert, und Ceratonoth, das sich darauf verlässt, dass die Männchen mit ihren weitentwickelten, auf dem Rücken gelegenen als Blitzableiter dienenden Hörnern die Herde vor tobenden Stürmen beschützen.

Natürlich streifen auch große Monster über die Windebene, wie etwa Doshaguma. Massiv und territorial auftretend können diese Biester mit ihren scharfen Fängen beizeiten dabei beobachtet werden, wie sie neugierig bis aggressiv in Horden durch die Prärie wandern.

Währenddessen nutzt das amphibienartige Chatacabra seine Umgebung sowie klebrigen Speichel, um seinem Körper mit natürlichen Materialien wie Erz eine zusätzliche Rüstung zu verleihen.

Um es Jäger zu ermöglichen, die Herausforderungen, die sie in Monster Hunter Wilds zu bestehen, wurde das beliebte Gameplay der Serie mit einem Arsenal neuer Features weiterentwickelt.

Spieler erleben nun einen nahtlosen Übergang von Story-Sequenzen zu Gameplay, ganz ohne Unterbrechung. Zur Fortbewegung durch die lebhaften Umgebungen dieser Welt bietet das Spiel Seikrets, eine neue Art von Reittier.

Diese feinen Kreaturen können ihre Reiter an Ziele führen, und ermöglichen es Jäger, unterwegs verschiedene Aktionen auszuführen – etwa Waffen zu schärfen, Materialien zu sammeln oder die Schleuder zu schwingen.

Jäger können mit dem Seikret auch eine sekundäre Waffe ausrüsten, und es so Jagdgruppen ermöglichen, sich noch besser den wechselhaften Konditionen im Feld anzupassen, ohne zur Basis zurückkehren zu müssen.

Alle 14 ikonischen Waffentypen der Serie kehren in Monster Hunter Wilds zurück und wurden weiterentwickelt, um neue Aktionen zu bieten. Zusätzlich bietet das Spiel brandneue Systeme, wie den Fokus-Modus, der Jäger noch präzisere Kontrolle über das Zielen, ihre Verteidigung und Attacken auf Schwachstellen der Monster bietet.

Die neue Hakenschleuder bietet Jäger ebenfalls zusätzliche Fähigkeiten, darunter Kontext-Aktionen und die Möglichkeit, entfernte Gegenstände einzusammeln – selbst, wenn sie auf ihrem Seikret sitzen.

Monster Hunter Wilds-Spieler, die ihre Monster Hunter: World-Spieldaten verknüpfen, können besondere Bonus-Items erhalten.

Dazu gehören das Felyne Leder-Set (Palico-Rüstung) und Felyne Eichelspaten (Palico-Waffe) für das Verknüpfen eines Monster Hunter: World-Hauptspiel-Spielstandes, sowie Felyne Zottel-Set (Palico-Rüstung) sowie Felyne Wanderhacke (Palico-Waffe) für das Verknüpfen eines Spielstandes aus der riesigen Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne. Weitere Details zu den Boni gibt es in dieser Monster Hunter Wilds News.