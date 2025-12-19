Monster Hunter Wilds: Winter-Event Festival of Accord bringt epische neue Inhalte

Lumenhymn-Event liefert neue Rüstungen, Outfits und Palico-Kostüme in Monster Hunter Wilds.

Monster Hunter Wilds startet mit dem Festival of Accord: Lumenhymn ein neues Winter Seasonal Event, das euch vom 19. Dezember bis zum 14. Januar zahlreiche exklusive Inhalte bietet.

Das Event bringt spezielle Rüstungssets und neue Ausrüstungsgegenstände ins Spiel, die euch zusätzliche Möglichkeiten im Kampf gegen die Monster eröffnen. Darüber hinaus könnt ihr neue Outfits für Handler und Smithy freischalten, die das visuelle Erlebnis erweitern und euch mehr Individualität im Gameplay geben.

Mit Nadia tritt außerdem ein neuer Support Hunter auf, der euch im Kampf unterstützt und zusätzliche taktische Optionen eröffnet. Ergänzt wird das Event durch die Einführung der Wudwud Barrel Bombs, die euch neue Angriffsmöglichkeiten bieten, sowie durch die Baby Seikret Palico Outfits, die eure Begleiter in niedliche Winterkostüme kleiden.

  4. Ralle89 50080 XP Nachwuchsadmin 5+ | 19.12.2025 - 17:39 Uhr

    Bin wie schon öfters erwähnt zu Doof für Monster Hunter 😅😂

    0
  5. DerOpaZockt 78140 XP Tastenakrobat Level 4 | 19.12.2025 - 17:39 Uhr

    Ich freue mich tierisch über ein Update bei diesem Game und werde es nach den Feiertagen definitiv spielen. Mal schauen was das Update so für gute Dinge bringt.

    0

