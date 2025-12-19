Monster Hunter Wilds: Winter-Event Festival of Accord bringt epische neue Inhalte

Monster Hunter Wilds startet mit dem Festival of Accord: Lumenhymn ein neues Winter Seasonal Event, das euch vom 19. Dezember bis zum 14. Januar zahlreiche exklusive Inhalte bietet.

Das Event bringt spezielle Rüstungssets und neue Ausrüstungsgegenstände ins Spiel, die euch zusätzliche Möglichkeiten im Kampf gegen die Monster eröffnen. Darüber hinaus könnt ihr neue Outfits für Handler und Smithy freischalten, die das visuelle Erlebnis erweitern und euch mehr Individualität im Gameplay geben.

Mit Nadia tritt außerdem ein neuer Support Hunter auf, der euch im Kampf unterstützt und zusätzliche taktische Optionen eröffnet. Ergänzt wird das Event durch die Einführung der Wudwud Barrel Bombs, die euch neue Angriffsmöglichkeiten bieten, sowie durch die Baby Seikret Palico Outfits, die eure Begleiter in niedliche Winterkostüme kleiden.