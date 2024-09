Monster Hunter Wilds: Yian Kut-Ku kehrt zurück

Autor:, in / Monster Hunter Wilds

In Monster Hunter Wilds kehrt Yian Kut-Ku zurück, außerdem zeit ein Anfängeruide viele Aspekte des Spiels.

Heute wurde im Capcom Online-Programm der TGS 2024 eine ausführlichere Version des neuesten Monster Hunter Wilds Trailer veröffentlicht, der Yian Kut-Ku zeigt. Dieses bei den Fans beliebte Monster feiert in Monster Hunter Wilds seine lang erwartete Rückkehr in die Serie.

In den wilden Aufnahmen ist der mutige Vogel Wyvern im Karminwald zu sehen, mit Schwärmen, die zwischen überwucherten Ruinen nisten und sich hoch über den grünen Bäumen des Waldes erheben.

In der Präsentation wurde auch ein tieferer Einblick in die Verbotenen Lande gegeben, der von Alma, der Betreuerin der Jäger, geleitet wurde. Viele Kernfunktionen und Verbesserungen wurden hervorgehoben, auf die sich die Jäger in Monster Hunter Wilds freuen können, wie z.B. Details über die nahtlose lebendige Welt des Spiels, die reiche Artenvielfalt und das dynamische Wetter.

Alma ging auch darauf ein, wie Jäger die Herausforderungen dieser rauen Landschaft meistern können, z. B. durch den Einsatz mehrerer Waffen, das Herstellen von Ausrüstung, das Errichten von Lagern und die Unterstützung durch Freunde und Verbündete wie das Reittier Saikrii, andere Spielende und NPC-Hilfsjäger.

Monster Hunter Wilds wird am 28. Februar 2025 weltweit zeitgleich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam mit Crossplay-Unterstützung veröffentlicht. Das Action-RPG kann ab sofort vorbestellt werden.

Spielende, die den Titel vorbestellen, erhalten als besonderen Bonus das Jäger-Dekorrüstungsset „Gildenritter“ und den Talisman „Hoffnungsamulett“.

Vorbestellungen über den PlayStation Store enthalten außerdem ein digitales Mini-Artbook als zusätzlichen Bonus.