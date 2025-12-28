Monster Hunter Wilds: Zählt zu den schlechtesten PC‑Ports des Jahres 2025

Monster Hunter Wilds blamiert sich: Digital Foundry zählt den PC‑Port zu den schlechtesten des Jahres 2025.

Monster Hunter Wilds wurde von Digital Foundry als einer der schlechtesten PC‑Ports des Jahres 2025 eingestuft. Die Analyse hebt zahlreiche technische Probleme hervor, die euch als PC‑Spieler betreffen.

Dazu gehören starke Performance‑Einbrüche, instabile Framerates, fehlerhafte Shader‑Kompilierung und auffällige Streaming‑Probleme in offenen Gebieten. Besonders kritisiert wird, dass selbst leistungsstarke Gaming‑PCs Schwierigkeiten haben, das Spiel stabil zu betreiben, was die Spielerfahrung erheblich beeinträchtigt.

Neben der Performance bemängelt Digital Foundry auch technische Inkonsistenzen zwischen den Plattformen. Die PC‑Version zeigt sichtbare Unterschiede bei Texturen, Schattenqualität und LOD‑Darstellung, die im Vergleich zu den Konsolenfassungen deutlich schwächer ausfallen. Zusätzlich sorgen lange Ladezeiten, CPU‑Bottlenecks und fehlende Optimierungsoptionen dafür, dass ihr das Spiel nicht so flüssig spielen könnt, wie es bei einem modernen AAA‑Titel zu erwarten wäre.

Die Kritik reiht Monster Hunter Wilds in eine Liste von PC‑Ports ein, die 2025 aufgrund technischer Mängel negativ aufgefallen sind. Für PC‑Spieler bedeutet das, dass der Titel trotz seines Umfangs und seiner spielerischen Qualitäten aktuell nicht die technische Stabilität bietet, die ihr von einem großen Capcom‑Release erwartet. Ob zukünftige Patches die Probleme beheben, bleibt abzuwarten.