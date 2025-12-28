Monster Hunter Wilds: Zählt zu den schlechtesten PC‑Ports des Jahres 2025

Technik‑Debakel: Monster Hunter Wilds landet bei den schlechtesten PC‑Ports 2025 – laut Digital Foundry.
Monster Hunter Wilds wurde von Digital Foundry als einer der schlechtesten PC‑Ports des Jahres 2025 eingestuft. Die Analyse hebt zahlreiche technische Probleme hervor, die euch als PC‑Spieler betreffen.
Dazu gehören starke Performance‑Einbrüche, instabile Framerates, fehlerhafte Shader‑Kompilierung und auffällige Streaming‑Probleme in offenen Gebieten. Besonders kritisiert wird, dass selbst leistungsstarke Gaming‑PCs Schwierigkeiten haben, das Spiel stabil zu betreiben, was die Spielerfahrung erheblich beeinträchtigt.
Neben der Performance bemängelt Digital Foundry auch technische Inkonsistenzen zwischen den Plattformen. Die PC‑Version zeigt sichtbare Unterschiede bei Texturen, Schattenqualität und LOD‑Darstellung, die im Vergleich zu den Konsolenfassungen deutlich schwächer ausfallen. Zusätzlich sorgen lange Ladezeiten, CPU‑Bottlenecks und fehlende Optimierungsoptionen dafür, dass ihr das Spiel nicht so flüssig spielen könnt, wie es bei einem modernen AAA‑Titel zu erwarten wäre.
Die Kritik reiht Monster Hunter Wilds in eine Liste von PC‑Ports ein, die 2025 aufgrund technischer Mängel negativ aufgefallen sind. Für PC‑Spieler bedeutet das, dass der Titel trotz seines Umfangs und seiner spielerischen Qualitäten aktuell nicht die technische Stabilität bietet, die ihr von einem großen Capcom‑Release erwartet. Ob zukünftige Patches die Probleme beheben, bleibt abzuwarten.
16 Kommentare
Da waren wohl gelernte Pfuscher am Werk. Schade für die PC Zocker
Und das, obwohl der PC mittlerweile die Hauptplattform für Capcom ist. Schade
Blöd wenn sowas passiert. Ich war ja immer der Meinung, Spiele werden am PC entwickelt und dann auf die jeweilige Konsole geportet.
Teilweise. Die Tools wie 3D- und 2D-Software, Audiotools, etc. laufen auf PC, ja. Aber die Konsolen-Versionen werden im Endeffekt auf den jew. Dev-Kits (fertig) entwickelt.
Ah okay. Danke für die Aufklärung. Schade für die PC Spieler, und wieder freue ich mich Konsolenspieler zu sein, auch wenns mich bei dem Spiel nicht persönlich betrifft
Tatsächlich hatte ich das auch so vermutet, außer bei (zeit)exklusiven Titel natürlich.
Sehr merkwürdig was Capcom da getrieben hat, die sind ja eigentlich nicht dafür bekannt so zu pfuschen.
So was in der Art habe ich auch noch nie erlebt, wer weiß ob sie das je in den Griff bekommen.
Ich schon: Konami und UE 5 (MGS Snake Eater). Aber da hilft Gamepad kurz ab- und wieder anstöpseln und läuft wieder geschmeidig. Witzig.
Dachte eigentlich, dass die eher Probleme mit der PS5 Pro haben bei Spielen wie Metal Gear Solid Snake Eater Remake oder auch Silent Hill 2, trotzdem danke für die Info.
Das auch, aber Konami ist auch so ein Entwickler, welcher nicht wirklich mit der UE 5 umgehen kann.
Nutzt das auch die RE-Engine? Kann vielleicht auch an der Engine liegen und dass das auch nicht mehr die neueste Engine ist.
Aber schon schwach von Capcom. Zum Glück interessiert mich Monster Hunter nicht.
zurecht würde ich sagen
Das sowas noch passiert. Hätte ja eher gedacht, dass die andere Richtung für schlechtere Qualität prädestiniert ist.
PC Port klingt so als wäre die Hauptplattform Xbox/PS gewesen. Das kann ich mir bei Bethesda/MS und Capcom gar nicht vorstellen.
Schon bitter zu sehen wie die Spiele laufen, wenn man bedenkt was die RTX 5090 kostet. Der niedrigste Preis lt. Google waren eben 1.888,00 € bei eBay.
Für mein Empfinden ist der Unterschied zwischen der Xbox Series X und PC Fassung nicht so groß, dass es den Preis rechtfertigt.
Auf der ps5 pro fand ich es auch als gerade ebend spielbar, ich saß bisschien weiter vom TV weg, wegen der Match Texturen, im 40 Fps sah es wirklich gut aus, aber konnte mir die 40 Fps nicht geben. Granblue Fantasy:Relink zeigt wie geil ein neues Monster Hunter hätte werden können, hätten sie mal lieber so eine Grafik eingesetzt, also so Monster Hunter Stories like, aber in nicht rundenbasiert.
Wohlgemerkt kam Granblue Fantasy Anfang 2024 raus.