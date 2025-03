Monster Hunter Wilds: Zehn Millionen verkaufte Spiele

Capcom gab heute bekannt, dass die weltweiten Verkäufe von Monster Hunter Wilds, das am 28. Februar 2025 veröffentlicht wurde, die Marke von 10 Millionen Einheiten überschritten haben. Es bescherte dem Unternehmen damit einen Verkaufsrekord im ersten Monat.

Monster Hunter Wilds ist der neueste Teil der Monster Hunter-Reihe und spielt in einer sich dynamisch verändernden Welt, die in einem Moment eine raue Wildnis ist, in der es vor angreifenden Monstern nur so wimmelt, und sich im nächsten Moment in eine reichhaltige natürliche Umgebung voller Leben verwandelt.

Der Titel bietet großartige, wunderschöne visuelle Darstellungen, die durch die RE ENGINE, Capcoms proprietäre Spielentwicklungs-Engine, ermöglicht werden, sowie Crossplay, das es den Spielern erlaubt, das Spiel unabhängig von ihrer Spielplattform gemeinsam zu genießen.

Er bietet eine Umgebung, in der ein breiteres Spektrum von Spielern das Spiel gemeinsam genießen kann, mit der Einführung von Crossplay, einer Premiere für die Serie, und einer gleichzeitigen Veröffentlichung auf Playstation 5, Xbox Series X|S und PC.

Darüber hinaus haben die Einführung der neuen Fokus-Modus-Mechanik und die Implementierung der nahtlosen Bewegung zwischen Siedlungen und Ökosystemen für ein noch intensiveres Spielerlebnis gesorgt, während die Verschmelzung zahlreicher neuer Elemente mit der Attraktivität von Monster Hunter für große Begeisterung sorgte.

Zusätzlich ist für den 4. April das erste kostenlose Titel-Update geplant, das ein bei den Fans beliebtes Monster sowie den Grand Hub, eine neue Siedlung im Spiel, in der sich die Spieler treffen und miteinander kommunizieren können, hinzufügen wird.

Capcom plant, auch in Zukunft Updates zu veröffentlichen, die die Spieler begeistern werden, wie zum Beispiel das zweite Titel-Update, das für den Sommer geplant ist.