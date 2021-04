Monster Hunter: World: Sony zahlte für Verspätung der PC-Version laut Gerücht – UPDATE

Durch den digitalen Angriff auf Capcom im November des vergangenen Jahres wurden unzählige Dokumente geleakt, die die Pläne des Entwicklers für die kommenden Jahre aufdeckten und persönliche Informationen preisgaben.

Und noch immer scheint man sich durch den Leak zu arbeiten, der nun interessante Informationen zu einem exklusiven Deal mit Sony für Monster Hunter: World offenbarte.

So berichtet der Twitter User AsteriskAmpersand von der Aufzeichnung eines Meetings. Daraus soll hervorgehen, dass Sony für die Verschiebung der PC-Version von Monster Hunter: World Geld auf den Tisch legte und auch dafür, dass die Ankündigung erst später erfolgte.

Dasselbe soll auch bei der Iceborne-Erweiterung geschehen sein.

Sony soll weiterhin auch dafür verantwortlich gewesen sein, dass Cross-Play und Cross-Save in Monster Hunter: World nicht verfügbar sind.

The leaks file Global Meeting_minutes_20190315 confirms Sony paid to have the PC Version of MHW delayed and the announcement of its existence pushed back. They did the same for Iceborne release. They are also the reason crossplay and cross-saves were not enabled.

Wie AsteriskAmpersand in einem weiteren Tweet schreibt, habe er die Sachlage offenbar falsch interpretiert bzw. falsch verstanden:

On more careful reading I misunderstood. It's limiting to a cap on marketing spenditure on other platforms for IB PC (it does imply there was an outright marketing ban on MHW). However the reference to the SIE deal scope is unknown if strictly Mktng, which I'll have to look for.

