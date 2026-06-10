Monster Hunter: World: Verkaufszahlen überschreiten 30 Millionen Einheiten

Capcoms erfolgreichstes Spiel setzt seinen Erfolgskurs mit einem neuen Verkaufsrekord fort.

Ein weiterer Meilenstein wurde für Monster Hunter: World erreicht, denn das Action-Rollenspiel hat inzwischen weltweit mehr als 30 Millionen verkaufte Einheiten verzeichnet.

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 konnte das Spiel seine Nutzerbasis kontinuierlich ausbauen. Dazu beigetragen haben die weltweite Vermarktung der Reihe sowie die fortlaufende Bereitstellung neuer Inhalte für die Spieler.

Mit dem Überschreiten der Marke von 30 Millionen Verkäufen bleibt Monster Hunter: World der erfolgreichste Einzel-Titel in der Unternehmensgeschichte von Capcom. Kein anderes Spiel des Publishers konnte bislang höhere Verkaufszahlen erzielen.

Die Monster-Hunter-Reihe hat sich in den vergangenen Jahren von einer vor allem in Japan beliebten Marke zu einem globalen Erfolgsfranchise entwickelt. Insbesondere Monster Hunter: World spielte dabei eine entscheidende Rolle und erschloss zahlreiche neue Spielergruppen rund um den Globus.

Capcom betonte im Zuge der Bekanntgabe erneut, weiterhin auf seine langjährige Entwicklungserfahrung setzen zu wollen, um Spielern weltweit hochwertige und unterhaltsame Spielerlebnisse zu bieten.

Der neue Verkaufsrekord unterstreicht einmal mehr die anhaltende Popularität von Monster Hunter: World – selbst mehrere Jahre nach seinem ursprünglichen Release.

Erst kürzlich kündigte der Entwickler für das aktuelle Monster Hunter Wilds die Erweiterung Ascendance an, die eine neue Himmelsregion und Elder Dragons hinzufügt.