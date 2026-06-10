Monster Hunter: World: Verkaufszahlen überschreiten 30 Millionen Einheiten

Ein weiterer Meilenstein wurde für Monster Hunter: World erreicht, denn das Action-Rollenspiel hat inzwischen weltweit mehr als 30 Millionen verkaufte Einheiten verzeichnet.
Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2018 konnte das Spiel seine Nutzerbasis kontinuierlich ausbauen. Dazu beigetragen haben die weltweite Vermarktung der Reihe sowie die fortlaufende Bereitstellung neuer Inhalte für die Spieler.
Mit dem Überschreiten der Marke von 30 Millionen Verkäufen bleibt Monster Hunter: World der erfolgreichste Einzel-Titel in der Unternehmensgeschichte von Capcom. Kein anderes Spiel des Publishers konnte bislang höhere Verkaufszahlen erzielen.
Die Monster-Hunter-Reihe hat sich in den vergangenen Jahren von einer vor allem in Japan beliebten Marke zu einem globalen Erfolgsfranchise entwickelt. Insbesondere Monster Hunter: World spielte dabei eine entscheidende Rolle und erschloss zahlreiche neue Spielergruppen rund um den Globus.
Capcom betonte im Zuge der Bekanntgabe erneut, weiterhin auf seine langjährige Entwicklungserfahrung setzen zu wollen, um Spielern weltweit hochwertige und unterhaltsame Spielerlebnisse zu bieten.
Der neue Verkaufsrekord unterstreicht einmal mehr die anhaltende Popularität von Monster Hunter: World – selbst mehrere Jahre nach seinem ursprünglichen Release.
Erst kürzlich kündigte der Entwickler für das aktuelle Monster Hunter Wilds die Erweiterung Ascendance an, die eine neue Himmelsregion und Elder Dragons hinzufügt.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Starker Erfolg, Glückwunsch an Capcom.
Super Erfolg Glückwunsch auch von mir Capcom
GZ 30 millionen sind echt verdammt viel, für aber auch ein echt tolles game
Glückwunsch zum Erfolg. 🥳 Selbst nie gespielt.
Crazy, obwohl ich persönlich Worlds besser fand, aber Gratulation 🥳
Ups hab WILDS gelesen😅 Worlds hat es verdient👍🏼
Da ich es nicht geschafft habe mal reinzuspielen, schau ich mal obs mit dem Nachfolger klappt
Glückwunsch, meins ist es leider nicht, mag das Kampfsystem nicht so.
Ich liebe dieses Game einfach 🙂
Habe ich sehr lange auf meiner Series X gezockt.
Wilds muss ich nochmal angehen.
Dito, Worlds war der Hammer, fand ich persönlich besser als Wilds.
Tjoar GZ.. und seitdem reduzieren sie Inhalt in MH und stopfen immer mehr Mikrotransaktionen rein..
Wilds war leider eher mäh bisher.. da war sogar Base Rise spaßiger. Rise + Sunbreak hat bisher beste Gameplay der Reihe. Schade dass sie soviel weggelassen haben..
Hoffe das nächste MH wird wieder vom B Team gemacht, die Gen/U und Rise gemacht haben.
Wahnsinnige Zahlen