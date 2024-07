Monster Jam Showdown: Challenge-Trailer zeigt neue Herausforderungen

Autor:, in / Monster Jam Showdown

Der neueste Monster Jam Showdown-Trailer, der von Milestone und Feld Motor Sports veröffentlicht wurde, zeigt den Spielern zahlreiche Möglichkeiten, sich in Wettbewerben zu beweisen, die Geschwindigkeit und Geschicklichkeit kombinieren.

Eine Vielzahl von Spielmodi ermöglicht es den Fans, ihre 12.000 Pfund schweren Monster Jam-Trucks bis ans Limit zu treiben, sowohl im Einzelspieler- als auch im Split-Screen-Modus.

Wie echte Monster Jam-Fahrer treten die Spieler in Stadien an, die realen Schauplätzen nachempfunden sind. Dabei erleben sie offizielle Freestyle-Wettbewerbe mit Zeit-Limit, um so viele Punkte wie möglich zu sammeln, sowie Kopf-an-Kopf-Rennen auf Stadien-Strecken..

In den Stadien werden auch Best Trick-Wettbewerbe ausgetragen, bei denen bestimmte, auf dem Bildschirm gezeigte Stunts ausgeführt werden müssen. Dies ist nur einer der Spielmodi, die von Milestone entwickelt wurden, um eine zusätzliche Herausforderung zu schaffen.

Monster Jam Showdown bringt das Rennen mit den beiden Spielmodi Circuit Racing und Figure 8 auch in die amerikanische Wildnis: Mit riesigen Sprüngen, um die Gegner zu überholen, strategischen Abkürzungen, Drifts und zerstörbaren Objekten, um den Boost zu verstärken, bieten diese Rennen viele kreative Möglichkeiten, um sich gegen ein dichtes Feld von Rivalen durchzusetzen.

Darüber hinaus sind Extreme Freestyle und Extreme Head-to-Head reine Offline-Events, die in der ungezähmten Natur von Alaska, Colorado und des Death Valleys stattfinden und eine echte Herausforderung für diejenigen darstellen, die sich beweisen wollen.

Bei ersterem können die Spieler mit größeren Rampen, Hindernissen und themenbezogenen zerstörbaren Objekten interagieren, um die verrücktesten Manöver zu erlernen und zu wahren Stunt-Meistern zu werden.

Bei letzterem werden spannende Eins-gegen-Eins-Rennen in K.O.-Turnieren in den wilden Arenen ausgetragen, um längere und spektakuläre Kämpfe zu ermöglichen. Die Spieler können auch den Horde-Modus spielen, sowohl online als auch offline, in dem die „Runner“ den „Seekers“ entkommen müssen, bis die Zeit abgelaufen ist.

Der Wettkampf in Monster Jam Showdown kennt keine Grenzen, vor allem online, wo die Spielmodi Survivor und Treasure Hunting noch mehr grenzenlose Herausforderungen ermöglichen, auch cross-platform.

In Survivor wird nur der letzte überlebende Truck zum Sieger erklärt, denn der Sieg wird durch das Zusammenstoßen und Zerstören von Gegnern erreicht. Treasure Hunting bietet spannende Team-Matches, bei denen das Team gewinnt, das die meisten Schätze sammelt.

Um den Beitritt zu einem Match zu vereinfachen, werden alle Online-Spielmodi in Wiedergabelisten organisiert, von denen einige eine einzige Kategorie von Ereignissen enthalten und andere verschiedene Spielmodi mischen. Damit ist das Paket von 10 verschiedenen Spielmodi komplett.

Ranglisten und die Garage werden die Leistungen der Spieler ins Rampenlicht stellen. Alle Online-Matches werden in die globale Gesamtwertung einfließen und es werden auch separate Boards für bestimmte Offline-Events zur Verfügung stehen.

In der Garage finden die Spieler ihre Spielstatistiken und können hauptsächlich eine Pause einlegen und ihre Trucksammlung begutachten.

Der Monster Jam Showdown Challenge-Trailer kann hier angesehen werden:

Monster Jam Showdown erscheint am 29. August 2024 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC (Amazon) – ein zusätzlicher Early Access ist in der Big Air Edition ab 26. August 2024 erhältlich.