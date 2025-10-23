Monster Train 2: Kostenloses Inhaltsupdate angekündigt

Monster Train 2 – Kostenloses Inhaltsupdate „Echoes From the Void” erscheint am 5. November für PC und Konsolen!

Big Fan, ein Publishing-Label von Devolver Digital, und das Entwicklungsstudio Shiny Shoe haben heute den nächsten Halt von Monster Train 2 bekannt gegeben: Ein zweites kostenloses Update nach dem Start, vollgepackt mit Herausforderungen und neuen Strategien, um gegen die mächtigen Kräfte der weltvernichtenden Titanen zu kämpfen, steht in Kürze bevor.

Der von der Kritik gelobte Deckbuilder erhält am 5. November das Echoes From the Void-Inhaltsupdate für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S.

Echoes From the Void fordert Taktikbegeisterte heraus, brandneue Bosskämpfe, eine Reihe neuer dimensionaler Herausforderungen sowie über 50 neue Mutatoren zu entwickeln, die das Gameplay von Monster Train 2 auf kreative und spannende Weise verändern.

Werft einen Blick auf die großartigen Neuerungen von Echoes From the Void im brandneuen Trailer: