Monster Train 2: Kostenloses Update bringt neue Karten und mehr

Big Fan, ein Verlagslabel von Devolver Digital und Entwicklungsstudio Shiny Shoe bringen heute das erste kostenlose Inhaltsupdate nach der Veröffentlichung für Monster Train 2 heraus, der gefeierten Fortsetzung, die als eines der besten Deckbuild-Spiele dieses Jahrzehnts gelobt wird.

Das Lost Arsenal-Update erscheint zusammen mit der PC-Veröffentlichung von Monster Train 2: Deluxe Edition, die das Basisspiel mit einem 10% Rabatt sowie eine digitale Kopie des Soundtracks und des Kompendiums von Monster Train 2 beinhaltet. Das Lost Arsenal-Update erscheint bald auf allen Plattformen und die Deluxe Edition wird auf Steam verfügbar sein.

Lost Arsenal setzt den entscheidenden Kampf mit den Mächten des Himmels und der Erde fort, um die Kontrolle über den Himmel aus den Händen der eindringenden Titanen zu befreien – doch das Schlachtfeld verändert sich. Mysteriöse Raume tauchen auf, die zuvor nicht existiert haben und heilige Relikte kehren zu ihren ursprünglichen Wächtern zurück, den beliebten spielbaren Kriegern aus Monster Train. Seher aller Clans schlagen Alarm, denn eine neue Bedrohung zeichnet sich am Horizont ab. Weitere Informationen zu Lost Arsenal finden sich hier.

Merkmale von Lost Arsenal:

Erweiterung des Decks: Ziehe neue Raum-, Ausstattungs- und Zauberclan-Karten, einschließlich der clanlosen Raum- und Ausstattungskarten. Die clanlosen Karten bringen mehr Vielseitigkeit in die Durchläufe und neue Varianten sind bei den Händlern erhältlich.

Ausgeglichenes Chaos: Die Clankarten aus dem originalen Monster Train wurden überarbeitet, um besser mit dem Gameplay von Monster Train 2 zu harmonieren, begleitet von einer verbesserten Ausgeglichenheit über alle Clans hinweg.

Neues Nintendo Switch-Setting: Auf der Nintendo Switch können Spieler*innen jetzt in Monster Train 2 die Framerate freischalten. Dies ist in erster Linie für Spieler*innen auf dem Nintendo Switch 2-System gedacht, um die verbesserte Leistung der Konsole vollstens auszunutzen.

Über das Debüt von Lost Arsenal hinaus hat Shiny Shoe den Kurs für Monster Train 2 bis Anfang 2026 festgelegt. Die höllisch coole Liste der Neuerungen umfasst neue Bosse, Artefakte und einen brandneuen Clan:

Monster Train 2 baut clever auf dem innovativen, vertikalen Drei-Etagen-Kampfsystem des Originals auf und bietet eine neue epische Herausforderung.

Führe Krieg gegen hinterlistige feindliche Fraktionen, indem du fünf spielbare Clans anleitest, jeder mit eigenen strategischen Vorteilen, die unterschiedliche Spielstile ermöglichen. Mit einer gewaltigen Auswahl an Karten, die sich zu mächtigen Synergien und unaufhaltbaren Decks kombinieren lassen, bietet Monster Train 2 eine tiefgreifende Spielerfahrung, die sowohl Neulinge als auch erfahrene Strategen fesseln wird – voller Möglichkeiten, Spannung und tödlicher Entdeckungen.