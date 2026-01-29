Monster Train 2: Neuer Spielmodus, Clan und Bosse und erster DLC im Februar

Monster Train 2, eines der meistgelobten Deckbuilder des Jahrzehnts, das für seinen innovativen Stil strategischer Kartenschlachten gefeiert wird, erhält mit Destiny of the Railforged sein bislang größtes Update seit der Veröffentlichung.
Big Fan, ein Publishing-Label von Devolver Digital, und Shiny Shoe haben heute in einem neuen Trailer den kommenden DLC vorgestellt, während sie gleichzeitig den Start am 2. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 9,99 € bestätigten. Destiny of the Railforged erscheint zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch.
Unabhängig von Destiny of the Railforged wird Shiny Shoe am 2. Februar außerdem den Wurmkin Clan als kostenloses Update für alle Spielerinnen und Spieler in Monster Train 2 willkommen heißen. Die Fähigkeiten der Wurmkin wurden umfassend überarbeitet, um sie optimal an das Feature-Set und das Spieldesign von Monster Train 2 anzupassen.
Dieser mächtige Clan erhob sich im ursprünglichen Monster Train aus den Tiefen der Hölle und wurde dank seiner Fertigkeiten in großflächigen Buffs und Zaubern schnell zu einem Namen, den Feinde im ganzen Land fürchteten.
Verschafft euch einen ersten Eindruck von Destiny of the Railforged und seht euch den Trailer zum Veröffentlichungstermin an:
5 Kommentare
Sehr schön, den neuen Clan werde ich dann direkt ausprobieren.
Der Look ist etwas generisch, aber glaubt mir: Wenn Ihr Slay the Spire gut findet, werdet Ihr dieses Game lieben! Hab den 2. Teil noch nicht gespielt, aber der erste ist genial!
Hab den ersten nicht gespielt, aber dieser Teil macht richtig süchtig 👌.
Der erste auch! Cool, dann kaufe ich das mal endlich! THX!
OK Danke für die Info da werde ich mir das Spiel doch mal installieren wenn alle sagen das es süchtig macht 👍🏻