Monster Train 2: Neuer Spielmodus, Clan und Bosse und erster DLC im Februar

Neuer Spielmodus, Clan und Bosse – Monster Train 2 erhält sein bisher größtes Update und den ersten DLC am 2. Februar.

Monster Train 2, eines der meistgelobten Deckbuilder des Jahrzehnts, das für seinen innovativen Stil strategischer Kartenschlachten gefeiert wird, erhält mit Destiny of the Railforged sein bislang größtes Update seit der Veröffentlichung.

Big Fan, ein Publishing-Label von Devolver Digital, und Shiny Shoe haben heute in einem neuen Trailer den kommenden DLC vorgestellt, während sie gleichzeitig den Start am 2. Februar für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 9,99 € bestätigten. Destiny of the Railforged erscheint zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch.

Unabhängig von Destiny of the Railforged wird Shiny Shoe am 2. Februar außerdem den Wurmkin Clan als kostenloses Update für alle Spielerinnen und Spieler in Monster Train 2 willkommen heißen. Die Fähigkeiten der Wurmkin wurden umfassend überarbeitet, um sie optimal an das Feature-Set und das Spieldesign von Monster Train 2 anzupassen.

Dieser mächtige Clan erhob sich im ursprünglichen Monster Train aus den Tiefen der Hölle und wurde dank seiner Fertigkeiten in großflächigen Buffs und Zaubern schnell zu einem Namen, den Feinde im ganzen Land fürchteten.

Verschafft euch einen ersten Eindruck von Destiny of the Railforged und seht euch den Trailer zum Veröffentlichungstermin an: