Monster Truck Championship: Accolades-Trailer zum Next-Gen-Start veröffentlicht

Nachdem Monster Truck Championship im vergangenen Jahr bereits für PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch erschienen ist, präsentieren NACON und TEYON nun zur Veröffentlichung auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S einen neuen Accolades-Trailer zum Spiel:

In Monster Truck Championship sitzen die Spieler am Steuer eines der 16 verfügbaren Fahrzeuge und gehen in fünf Arten von Events an den Start. Die Meisterschaften finden in 25 Stadien und Strecken verschiedener Städte der Vereinigten Staaten statt. Mit seiner realistischen Herangehensweise an das Fahren – anstatt auf Arcade Action zu setzen – gibt Monster Truck Championship den Spielern Gelegenheit an Rennen teilzunehmen sowie Stunts und Techniken am Boden und in der Luft auszuführen, indem sie die einzigartigen physikalischen Eigenschaften dieser Fahrzeuge erlernen.

Monster Truck Championship kann folgende Besonderheiten vorweisen: