Monster Truck Championship: SSD-Unterschied zwischen PS5 und Xbox Series X nicht bemerkenswert

Noch ist es zwar zu früh, um die verschiedene Hardware in der Xbox Series X und der PlayStation 5 zu beurteilen, doch ein kleiner Blick von einem Entwickler hinter die Kulissen kann nicht schaden. Beide Konsolen nehmen sich aus technischer Sicht nicht viel. Nur wenn einzelne Komponenten vergleicht werden, kann man klare Vor- oder Nachteile erkennen. Dazu gehört zum Beispiel die stärkere GPU der Xbox Series X. Dafür kann die PlayStation 5 mit einer beeindruckenden SSD gleichziehen.

Warum der schnellere Massenspeicher jedoch in aktuellen Spielen noch keinen bemerkenswerten Unterschied aufzeigt, erklärt Łukasz Bróg. Er arbeitet bei Teyon an dem Projekt Monster Truck Championship und redet in einem Interview mit GamingBolt genau über das Thema:

„Eine der größten technologischen Veränderungen in der aktuellen Konsolengeneration ist das schnelle Lesen“, sagte Bróg. „Sie wird viel dazu beitragen, die Ladezeit eines Spiels und der Levels zu verkürzen, oder sogar die Wartezeit beim Laden überhaupt zu eliminieren. Aber nicht nur das! In Zukunft wird die Weiterentwicklung der Technologie für Textur- und Geometrie-Streaming die Erstellung von weitaus komplexeren Szenen in Spielen ermöglichen, als es jetzt möglich ist. Einen Vorgeschmack darauf können wir bereits in der von Epic Games veröffentlichten Demo sehen, die die Möglichkeiten der Unreal Engine 5 aufzeigt. In Monster Truck Championship ist der Unterschied zwischen PS5 und XSX nicht so sehr spürbar, da die Festplattengeschwindigkeit der XSX für ein sehr schnelles Laden ausreicht – nur ein paar Sekunden für Bildschirme.“

Dazu muss man jedoch sagen, dass Monster Truck Championship ein Cross-Gen-Titel ist, was bedeutet, dass er nicht speziell für eine Konsole entwickelt wurde. Spannend wird es laut Bróg erst, wenn die First-Party-Exklusivspiele die Hardware voll auslasten können.

Monster Truck Championship ist ab sofort für Xbox Series X|S und Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie Nintendo Switch und PC verfügbar.